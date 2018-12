Genoa, nel mirino un ex Fiorentina

Il Genoa non è soddisfatto nè delle prestazioni di Federico Marchetti – arrivato in estate a costo zero dalla Lazio – nè tantomeno di quelle di Ionut Radu, considerato ancora inesperto per avere una maglia da titolare. Ed ecco perchè, i dirigenti rossoblù, seguono da vicino diversi portieri in vista del mercato di gennaio.

Tra i tanti nomi segnati sul taccuino, spunta quello di Ciprian Tatarusanu, numero uno ex Fiorentina che – secondo alcuni media francesi – non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il suo attuale club, il Nantes. Un'occasione che il Grifone non vuole assolutamente lasciarsi sfuggire.

Se l'accordo con il portiere rumeno non venisse trovato, il Genoa è pronto a virare su Jandrei della Chapecoense.

SPORTAL.IT | 28-12-2018 21:45