Niente Stefano Sturaro per il Genoa. Il centrocampista della Juventus non sarà inserito nella trattativa per il trasferimento di Mattia Perin in bianconero: il veto è arrivato dallo stesso Max Allegri che lo considera un jolly prezioso.

Ma anche in caso di addio, Sturaro preferirebbe un trasferimento all'estero, in Spagna o in Inghilterra. Le contropartite tecniche dei bianconeri per Perin potrebbero quindi essere solo Audero e Kean.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 11:35