Genoa, nuova positività al Coronavirus: si ferma anche Schone

Secondo caso di positività al Coronavirus in casa Genoa, a poche ore dalla trasferta di Napoli contro gli azzurri allenati da Gennaro Gattuso. Dopo il portiere Mattia Perin, infatti, anche Lasse Schone è stato fermato dopo il secondo giro di tamponi effettuato dalla società rossoblù. Di conseguenza, inevitabilmente, non sarà a disposizione di Rolando Maran nella partita di domenica pomeriggio.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il centrocampista danese è risultato “debolmente positivo“. Quanto basta, però, a dare via al protocollo di sicurezza che prevede l’immediato isolamento domiciliare per il diretto interessato. Gli altri componenti della rosa, invece sono tutti risultati negativi.

In base alle disposizioni vigenti, tutti i giocatori del Genoa si sono sottoposti a un doppio tampone nel giro di 24 ore dopo il caso di contagio che ha coinvolto Perin. A ufficializzare la positività del portiere era stato Rolando Maran in persona, in conferenza stampa.

Perin è comunque asintomatico, pertanto dopo il periodo di isolamento tornerà a disposizione del Grifone. Nel frattempo sarà promosso titolare Federico Marchetti, in campo solo per quattro partite negli ultimi due anni.

Schone era invece risultato negativo al primo giro di tamponi, con la positività che è emersa solo dopo il secondo. Occorre ricordare che proprio a causa dell’esigenza di verificare le condizioni sanitarie dell’intero staff rossoblù, la partita Napoli-Genoa è stata posticipata dalle 15 alle 18.

Lo spostamento è nato dall’esigenza di effettuare proprio il secondo giro di tamponi. Originariamente infatti il Genoa sarebbe dovuto partire alla volta di Napoli sabato alle 16:30. Un programma non più onorabile a causa dell’esame cui ogni componente del Grifone si è dovuto sottoporre.

Ecco perché Maran e la squadra sono poi partiti domenica mattina. Senza, però, Lasse Schone.

