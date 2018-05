Nel pomeriggio si svolgeranno le visite mediche per l'estremo difensore dell'Olimpia Lubiana Rod Vodisek, promesso sposo del Genoa. Per il classe 1998 è pronto un quadriennale a cifre ancora non rivelate.

L'estremo difensore sloveno in questa stagione ha disputato cinque partite nella massima serie slovena mantenendo la porta inviolata tre volte. Con la nazionale ha disputato venticinque partite tra U16, U17, U18, U19 e U20.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 10:40