Genoa, ora è ufficiale: esonerato Rolando Maran

Sette punti in 13 partite e una sola vittoria, alla prima giornata contro il Crotone ultimo in classifica. Questo il bottino di Rolando Maran sulla panchina del Genoa, non sufficiente per conservare il posto dopo l’ottavo ko stagionale sul campo del Benevento.

Il presidente Preziosi ha deciso per l’esonero del tecnico trentino.

Nella mattinata di lunedì è arrivato il comunicato della società: “Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”.

Per Maran si tratta della seconda esperienza che si conclude con un esonero: lo scorso marzo era stato sollevato dall’incarico di allenatore del Cagliari, dopo un inizio brillante.

La caccia al sostituto è già aperta: secondo ‘Sky Sport’ il favorito numero uno sarebbe Davide Ballardini. Il Genoa scenderà in campo mercoledì sera alle 20.45, quando sfiderà lo Spezia in un derby regionale con in palio preziosi punti salvezza.



OMNISPORT | 21-12-2020 11:17