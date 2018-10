Genoa: passi avanti per Bertolacci

Andrea Bertolacci è sempre più vicino al ritorno al Genoa.

Il centrocampista rossonero sta faticando a trovare spazio nell’undici titolare di Gattuso ed è per questo che avrebbe rivelato alla società di volersi trasferire in un nuovo club nella prossima finestra di mercato.

I rossoblù potrebbero contattare Leonardo e Maldini già nelle prossime settimane ma, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’intento del Grifone sarebbe quello di acquistare Bertolacci in estate, a parametro zero, in quanto il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. E’ un’opzione che in casa Genoa si sta studiando ma a cui bisognerà prestare attenzione perché Chievo e Empoli sono pronte a farsi avanti con una proposta ufficiale a gennaio.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 13:50