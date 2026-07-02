Genoa, pazza idea Aubameyang per De Rossi: primo contatto, la trattativa non è impossibile

Il club rossoblù ha messo nel mirino il 37enne attaccante francese del Marsiglia, il cui contratto scade nel 2027: ma guadagna 4,5 milioni all'anno, va trovata un'intesa sull'ingaggio

Sognare in grande, perché no? Il Genoa vuole farsi un regalo, e il nome di De Rossi potrebbe fungere da catalizzatore in questo senso. Perché il nome è di quelli importanti: Pierre-Emerick Aubameyang è entrato nelle idee del Grifone.

Il Genoa su Aubameyang

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Grifone avrebbe messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti del Marsiglia con un passato molto fugace nelle giovanili del Milan. Il contratto dell’attaccante classe ’89 scade a giugno 2027, e i rossoblù hanno avviato i primi sondaggi esplorativi. Attaccante di grande esperienza e concretezza, Aubameyang porterebbe gol ed esperienza alla corte dell’ex tecnico della Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aubameyang, dal Milan alla Francia

Sarebbe davvero un grande colpo per i rossoblù, ma in generale per il calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Milan senza però riuscire a esordire in prima squadra, da lì è iniziata una lunga serie di prestiti in Francia, tra Dijon, Lille e Monaco, prima della definitiva esplosione. La svolta arriva nel 2011 con il Saint-Étienne. In due stagioni mette in mostra tutte le sue qualità: velocità devastante, attacco della profondità e straordinario fiuto del gol. Segna 41 reti complessive e conquista la Coppa di Lega francese, attirando l’interesse delle principali squadre europee.

L’esplosione al Borussia Dortmund

Nel 2013 passa al Borussia Dortmund, dove vive il periodo migliore della carriera. Con i gialloneri realizza quasi 100 gol in Bundesliga, vince una DFB-Pokal, diventa capocannoniere della Bundesliga nel 2016-17 con 31 reti. In Germania si consacra come uno dei migliori centravanti d’Europa, formando un attacco spettacolare insieme a giocatori come Marco Reus.

La fascia di capitano dell’Arsenal

Nel gennaio 2018 l’Arsenal investe circa 60 milioni di euro per acquistarlo e anche in Premier League lascia il segno: vince una FA Cup, è capocannoniere della Premier League 2018-19 con 22 gol, a pari merito con Mohamed Salah e Sadio Mané e diventa capitano dei Gunners. Successivamente il rapporto con il tecnico Mikel Arteta si deteriora e il suo ciclo londinese termina nel 2022.

Da Barcellona a Marsiglia

Nel 2022 firma con il Barcellona e, pur restando soltanto sei mesi, segna 13 reti in 24 partite. L’esperienza successiva al Chelsea è invece deludente, con poco spazio e appena una rete in Premier League. Nel 2023 rilancia la propria carriera con l’Olympique Marsiglia, firmando una stagione da oltre 30 gol complessivi e diventando capocannoniere della UEFA Europa League 2023-24. Nell’estate 2024 si trasferisce in Arabia Saudita all’Al-Qadsiah, prima di fare ritorno al Marsiglia nell’estate 2025. Anche nell’ultima stagione ha continuato a offrire un rendimento importante, chiudendo con 14 gol e 10 assist in 41 presenze complessive.

Aubameyang, il Genoa ci crede

Dunque, ora il Genoa prova l’affondo. Secondo le indiscrezioni emerse oggi, il club rossoblù avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo per verificare la fattibilità dell’operazione. L’attaccante è infatti sotto contratto con il Marsiglia fino al giugno 2027 e percepisce un ingaggio di 4,5 milioni lordi a stagione, aspetto che rende l’affare particolarmente complicato. Di sicuro la recente cessione di Ekhator alla Juventus ha dato al club una certa disponibilità economica.

Genoa, regalo per De Rossi

Aubameyang, nonostante i 37 anni, continua infatti a garantire un buon bottino realizzativo e rappresenterebbe un profilo di assoluto prestigio per la Serie A. Molto dipenderà dall’eventuale apertura del club francese e dalla possibilità di trovare una soluzione sostenibile dal punto di vista economico. Per questo motivo, al momento, i contatti vengono descritti come semplici sondaggi esplorativi e non come una trattativa avanzata.