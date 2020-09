Genoa, Perin positivo al Coronavirus

Il Coronavirus continua a registrare casi in Serie A: dopo Ibrahimovic, ecco Mattia Perin.

Il portiere del Genoa è risultato infatti positivo al test prima della trasferta di Napoli, come annunciato dal tecnico Maran in conferenza stampa.

Perin non potrà dunque giocare la seconda di campionato contro il Napoli, causa quarantena: asintomatico, l’estremo difensore della formazione ligure è in insolamento e tornerà a disposizione solamente per le prossime gare di Serie A.

Al suo posto, come evidenziato da Maran in conferenza stampa, giocherà Federico Marchetti: l’ex portiere di Cagliari e Lazio ha giocato appena quattro gare nell’ultimo biennio.

Per Perin stop per il Napoli e dubbi relativi alla prossima gara di campionato, che vedrà il Genoa affrontare il Torino a inizio ottobre: al prossimo giro di tamponi bisognerà capire se il 27enne avrà superato il Coronavirus, così da tornare in porta come titolare.

OMNISPORT | 26-09-2020 13:18