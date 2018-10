Genoa, Piatek incedibile a gennaio

Piatek è il giocatore del momento. Il suo stellare inizio di campionato, ha attirato su di sé le attenzioni di grandi club. La Juventus sarebbe già in pole position ma ci sarebbero tante altre società interessate al polacco del Genoa.

Il ds Perinetti ha, tuttavia, tranquillizzato i tifosi del Grifone: "Ora bisogna far stare tranquillo il ragazzo, d'altronde lui è uno solido e sembra vivere questa situazione stando sotto una campana di vetro. Speriamo che continui a fare gol. Comunque come a detto Preziosi non andrà via a gennaio. Con lui si può costruire qualcosa di grande", le sue parole a Primo Canale.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 09:55