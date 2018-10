Piatek è già nel libro dei record della Serie A. Otto reti in sei giornate. Solo Hansen, nel lontano 1949, con la casacca dell'Atalanta, ci era riuscito. Ora, però, il bomber del Genoa ha nel mirino un altro grande traguardo.

Batistuta, nella stagione 1994/95, è andato in gol in 11 gare consecutive (superando il precedente record di Pascutti). C'è chi pensa che il polacco del Grifone sia in grado di fare meglio anche del Re Leone della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 08:50