Genoa-Pisa, moviola: Leali ha tutto sulla coscienza, Chiffi non si fa ingannare, manca un rosso

La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Luigi Ferraris nell’anticipo della diciottesima giornata di serie A analizzata al microscopio

Daniele Chiffi, la scelta per Genoa-Pisa, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa stagione era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. Ultima uscita in Bologna-Inter. Vediamo come se l’è cavata a Marassi il fischietto patavino.

I precedenti di Chiffi con Genoa e Pisa

Con Chiffi il Pisa aveva 10 precedenti: 4 vittorie nerazzurre, 4 sconfitte e 2 pareggi. L’ultima direzione risale proprio a Pisa-Genoa all’Arena, nel 2022: finì 0-1 per il Grifone. 14 incroci con il Genoa: 1 sola vittoria, quella appunto col Pisa, 3 pari e 10 ko.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi con Calzavara IV uomo, Mazzoleni al Var e Nasca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Malinovskyi, Leris, Canestrelli, Calabresi.

Genoa-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ regolare il gol di Colombo. Primo giallo al 37′: Malinovskyi interviene da dietro su Meister e viene ammonito. Al 38 segna l’1-1 Leris, al primo gol stagionale, ma il Genoa protesta per un possibile fallo su Leali in uscita. L’impressione è che lo scontro possa esserci stato solo con il compagno di squadra Vasquez. L’arbitro Chiffi convalida e non cambia idea dopo il check del Var. Al 43′ ammonito Leris per un fallo su Colombo. In chiusura di tempo ancora un pasticcio di Leali in uscita ma il Grifone si salva in angolo.

Al 50’ giallo per Canestrelli dopo un fallo su Vitinha. Al 70′ proteste plateali di Colombo all’indirizzo di Chiffi per un corner non concesso al Genoa, il direttore di gara lo richiama verbalmente. All’84’ ammonito Calabresi per un fallo su Vitinha. Lo stesso Calabtesi all’86’ viene graziato: ci stava il secondo giallo per un altro intervento assai ruvido. Al 92′ proteste veementi della panchina rossoblu, oltre che del pubblico di casa, all’indirizzo del direttore di gara che non aveva concesso l’ingresso in campo di Ostigard dopo le cure mediche. Dopo il recupero la gara finisce 1-1.