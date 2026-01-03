Genoa-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa–Pisa è uno scontro salvezza delicatissimo della 18a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 3 gennaio 2026 alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. In classifica i rossoblù sono 17° con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 17 gol fatti, 27 subiti), i nerazzurri 19° con 11 punti (1 vittoria, 8 pareggi, 8 sconfitte; 12 gol segnati, 24 incassati). Numeri che raccontano fragilità offensive per gli ospiti e qualche crepa difensiva per i liguri: posta in palio altissima.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Genoa-Pisa
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Genoa e Pisa
Probabili formazioni
Al Ferraris si va verso un 3-5-2 speculare. Il Genoa dovrebbe ripartire da Leali e dal terzetto Marcandalli–Østigård–Vásquez; sulle corsie l’opzione Norton-Cuffy a destra e la maggiore prudenza di Martín Caricol a sinistra, con in mezzo corsa e qualità di Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson. Davanti si potrebbe confermare la coppia Carvalho Oliveira–Colombo. Il Pisa dovrebbe specchiare: dietro Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, quinti Touré e Angori, in regia Aebischer con Piccinini e Højholt. In avanti probabile tandem Moreo–Tramoni. Le assenze di Siegrist, Messias, Grønbæk e di Cuadrado, Vural potrebbero pesare; salvo novità, non dovrebbero esserci squalifiche di rilievo.
Genoa (3-5-2)
- Portiere: Leali
- Difensori: Marcandalli, Østigård, Vásquez
- Centrocampo: Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martín Caricol
- Attacco: Carvalho Oliveira, Colombo
Pisa (3-5-2)
- Portiere: Šemper
- Difensori: Calabresi, Caracciolo, Canestrelli
- Centrocampo: Touré, Piccinini, Aebischer, Højholt, Angori
- Attacco: Moreo, Tramoni
Gli indisponibili
Le liste degli assenti possono orientare le scelte: il Genoa perde alternative tra i pali e qualità tra linea mediana e trequarti; il Pisa rinuncia a esperienza e giovane dinamismo. I recuperi restano da valutare a ridosso del match; al momento non emergono squalifiche certe.
- Genoa: Siegrist (frattura al dito), Messias (infortunio al polpaccio), Grønbæk (infortunio al polpaccio)
- Pisa: Cuadrado (problema al bicipite femorale), Vural (infortunio al ginocchio)
Le ultime partite giocate
Genoa reduce da due successi e tre k.o. nelle ultime cinque, con passi falsi pesanti al Ferraris. Pisa in difficoltà a trovare la via del gol: tre sconfitte, un pareggio e un k.o. con big. Trend che spiega l’urgenza di punti per entrambe.
|Genoa
|ok
|ok
|ko
|ko
|ko
|Pisa
|ko
|ko
|ko
|x
|ko
- Genoa
Genoa-Verona 2-1; Udinese-Genoa 1-2; Genoa-Inter 1-2; Genoa-Atalanta 0-1; Roma-Genoa 3-1.
- Pisa
Pisa-Inter 0-2; Pisa-Parma 0-1; Lecce-Pisa 1-0; Cagliari-Pisa 2-2; Pisa-Juventus 0-2.
L’arbitro di Genoa-Pisa
Arbitra Daniele Chiffi: assistenti Peretti – Colarossi, IV Calzavara, VAR Mazzoleni, AVAR Nasca. In questa Serie A 2025/26 Chiffi ha diretto 6 gare, con 2 rigori assegnati, 13 ammonizioni e 1 espulsione (media 2.3 cartellini a partita). Fischio attento sui contatti, offside segnalati 15 finora.
Statistiche interessanti
La sfida tra Genoa e Pisa ha un sapore antico e un peso specifico enorme oggi: i rossoblù cercano di invertire la tendenza casalinga, i nerazzurri puntano a capitalizzare la loro attitudine al pareggio in trasferta. La storia recente sorride al Grifone, imbattuto con il Pisa in A, ma le difficoltà offensive dei toscani fuori casa non escludono un match bloccato. Occhio a Ekhator, giovane in crescita, e a Moreo, che lontano dall’Arena ha colpito con continuità. Determinanti anche le partenze: il Genoa ha concesso spesso in avvio, mentre il Pisa raramente ha colpito nei primi minuti. Equilibri sottili, dettagli che possono indirizzare la gara.
- Il Genoa non ha mai perso contro il Pisa in Serie A: bilancio di due vittorie e quattro pareggi.
- Tra A e B, perfetta parità nei confronti diretti (otto successi a testa e 12 pari), ma il Genoa è imbattuto nelle ultime cinque sfide fra le prime due divisioni.
- Il Genoa arriva da tre k.o. consecutivi in A dopo una serie positiva: striscia negativa che non si vedeva dal 2021.
- Al Ferraris i rossoblù hanno perso le ultime due: rischio di terzo scivolone interno di fila.
- Il Pisa è rimasto senza gol in 10 delle 17 gare: dato tra i più severi nei top campionati europei.
- In trasferta il Pisa ha pareggiato 5 volte su 8: è la squadra con più pari esterni finora in Serie A 2025/26.
- Il Genoa spesso subisce nei primi 20′: 7 reti incassate nel segmento iniziale; il Pisa ha segnato solo due volte nello stesso intervallo.
- Ekhator è reduce da una gara a referto: tra i più giovani con partecipazioni attive nelle ultime due stagioni di A.
- Tutti i 3 gol di Moreo sono arrivati in trasferta: rendimento esterno in crescita, dietro solo a pochi specialisti del torneo.
Le statistiche stagionali di Genoa e Pisa
Possesso palla: Genoa 46.2% vs Pisa 40.7%. Gol segnati 17 a 12, gol subiti 27 a 24. Tiri totali 148 per i rossoblù, 125 per i nerazzurri; precisione al tiro 45.27% contro 29.60%, conversione 11.49% vs 9.60%. Pressione più alta del Genoa (PPDA 11.0) rispetto al Pisa (14.5). Clean sheet: 2 per i liguri, 4 per i toscani.
A livello individuale: nel Genoa miglior marcatore Ostigard (3), poi Colombo, Malinovskyi e Thorsby (2). Top assistman Martin (3). Più ammonizioni per Malinovskyi (5); rossi a Leali e Norton-Cuffy (1). Nel Pisa guidano i gol Moreo e Nzola (3), assist al top Leris (2). Rossi per Nzola e Toure (1). Portieri: Leali 2 clean sheet; Semper 4.
|Genoa
|Pisa
|Partite giocate
|17
|17
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|5
|8
|Sconfitte
|9
|8
|Gol fatti
|17
|12
|Gol subiti
|27
|24
|Clean sheet
|2
|4
|Possesso palla %
|46.2
|40.7
|Tiri totali
|148
|125
|Precisione tiri %
|45.27
|29.60
|Conversione tiri %
|11.49
|9.60
|PPDA
|11.0
|14.5
|Gialli
|36
|32
|Rossi
|2
|2
FAQ
- Quando si gioca Genoa-Pisa e a che ora?
-
Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Genoa-Pisa?
-
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Pisa?
-
Daniele Chiffi, con assistenti Peretti e Colarossi; IV Calzavara, VAR Mazzoleni, AVAR Nasca.
