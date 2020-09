Genoa, Pjaca e Zappacosta in arrivo

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha confermato gli arrivi ormai certi di Marko Pjaca dalla Juventus e Davide Zappacosta dal Chelsea. “Cercheremo di fare il prima possibile perchè Zappacosta è un trasferimento internazionale. Loro hanno già firmato, aspettiamo solo le visite”.

“Li abbiamo presi per cercare di farli star bene e farci star bene. Io ci credo in questi giocatori e speriamo vada come deve andare”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

OMNISPORT | 18-09-2020 21:23