Genoa, possibile nuovo arrivo in porta

I cambiamenti tra i pali del Genoa sembrano destinati a proseguire ancora, dopo il ritorno di Perin e la partenza di Radu. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, anche il dodicesimo del Grifone potrebbe cambiare nel corso di questi giorni.

La società ligure starebbe infatti per girare in prestito all'Atletico Paranaense il portiere di riserva Jandrei, sfruttando il fatto che in Brasile è ancora possibile effettuare operazioni di mercato. Per tutelarsi e offrire a Davide Nicola un'alternativa allo stesso Perin e a Marchetti, il Genoa potrebbe quindi mettere sotto contratto Salvador Ichazo.

Quest'ultimo è infatti attualmente senza contratto dopo aver terminato la sua esperienza al Torino e sarebbe libero di essere ingaggiato da svincolato, andando subito a vestire la maglia rossoblù.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 22:08