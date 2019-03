Genoa, Prandelli carica i tifosi

Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli in conferenza stampa in vista del match salvezza contro il Frosinone ha caricato i tifosi: "Domani voglio uno stadio carico a mille. Ci siamo allenati bene questa settimana. Con la giusta preoccupazione e paura perché sarà una partita dove dovremo avere massima attenzione. Ci faranno soffrire perché sono una squadra viva, con la capacità di ribaltare le azioni giocando non solo in contropiede".

"Questo è uno scontro diretto e come tutti gli scontri diretti saranno determinanti i tre punti. Però con tante insidie e con tante situazioni che non sono scontate. Anche loro avranno nella loro testa la volontà di portare a casa i tre punti come hanno fatto quindici giorni fa con la Sampdoria. Quindi una sana paura e una sana preoccupazione ci aiuterà ad essere più concentrati e consapevoli delle difficoltà, ma al tempo stesso ci darà la voglia di aver quel coraggio di scalare in avanti e attaccare con più giocatori l'area di rigore".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 16:40