Genoa, Prandelli incontra la società: le ipotesi per il futuro

Il futuro del Genoa e di Cesare Prandelli, il mister che ha centrato l’ultima drammatica salvezza in Serie A, sono a un bivio. Le parti si sono incontrate oggi al centro sportivo di Pegli: da una parte Prandelli e dall’altra l’amministratore delegato, Alessandro Zarbano, e il direttore generale, Perinetti. L’incontro serve a capire se e su quali basi proseguire insieme.

Gli scambi di opinioni servono per preparare un incontro dell’allenatore con il presidente, Enrico Preziosi, in programma la prossima settimana, quando il patron del Genoa dovrebbe rientrare da una breve vacanza. Con il raggiungimento della salvezza è scattata la clausola del contratto che prevede l’automatico rinnovo del rapporto di lavoro fino a giugno 2020, a circa un milione a stagione. Ma Preziosi non ha ancora deciso se puntare ancora su Prandelli.

VIRGILIO SPORT | 31-05-2019 12:23