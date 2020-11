Genoa, Preziosi blinda Maran

Enrico Preziosi conferma Rolando Maran. Ai microfoni di Telelombardia, il presidente del Genoa ha difeso il suo tecnico: “Proprio nel momento in cui stavano per vedersi i risultati del suo lavoro, è scoppiata l’emergenza Covid. Come si fa a pensare di metterlo in discussione? La sua carriera parla per lui, è una garanzia assoluta”.

“Rovella? È un giocatore che abbiamo preso a 13 anni, conoscevamo il suo valore sportivo. Va alla Juve? Ha dimostrato di saper esprimersi in Serie A ed è normale aver suscitato interesse di alcune squadre. Qui è la situazione ideale per la sua crescita, poi parleremo eventualmente di altro”.

OMNISPORT | 12-11-2020 11:15