Il Genoa non vuole lasciar partire Mattia Perin, ma c'è la consapevolezza che il portiere possa lasciare la Liguria.

Lo ha affermato Enrico Preziosi, che ha voluto spiegare la strategia del club sul proprio estremo difensore: "Potrà andare via se spuntasse un'opportunità di suo gradimento. Da parte nostra, comunque, non abbiamo interesse a cederlo e quindi spero che questa offerta non arrivi. In ogni caso, comunque, non andrà via a scadenza di contratto".

SPORTAL.IT | 20-04-2018 18:40