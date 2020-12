Genoa, prima del Benevento parla Maran

La partita tra Genoa e Benevento è prevista per domani. Per ora, il Genoa si trova in cattive acque se si guarda la classifica, al terzultimo posto con soli 7 punti. Nella vigilia di questa delicata sfida ha parlato Rolando Maran, tecnico dei liguri.

Queste le sue parole: “Sono convinto che siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare come nelle ultime partite e giocare con la stessa intensità e un atteggiamento propositivo. Domani non sarà un match facile perchè il Benevento ha complicato la vita a molte squadre, dobbiamo farci valere. Recuperiamo anche alcuni giocatori come Pandev e Zappacosta che possono tornarci utili, anche se Davide ha nelle gambe un minutaggio ridotto visto che è stato fuori per molto tempo”.

