Genoa, la rivincita di Balotelli su Vieira: il Grifone sorprende tutti

Clamoroso al Genoa: Vieira si ritira all’ultimo momento, Criscito prende le redini della prima squadra e guiderà i rossoblù contro il Sassuolo

Notte movimentata per il club rossoblù. Saranno state forse le ‘maledizioni’ di Balotelli a far traballare così tanto la panchina del Genoa. Dopo quasi un anno esatto dalla sua venuta da subentrato (al posto di Gilardino), Patrick Vieira lascia i liguri già ultimi in classifica. Dopo il lungo braccio di ferro con SuperMario, che ha tediato non poco il tecnico francese durante tutta la scorsa stagione, i tanti problemi di formazione di quest’anno e la rabbia dei tifosi, ecco che arriva la notizia a sorpresa: Vieira ha mollato la guida del club, Mimmo Criscito subentra sin da stamattina e sarà allenatore ad interim del Grifone. Sarà lui a sedere domani in panchina contro il Sassuolo. I motivi e retroscena del cambio last-minute.

Patrick Vieira esonerato dal Genoa

Come riportato da Sky Sport, finisce qui l’avventura tra il Genoa e Patrick Vieira: “Decisione consensuale tra le parti dopo ulteriori riflessioni. Criscito dirigerà l’allenamento di oggi e sarà in panchina contro il Sassuolo”. E ancora aggiunge Gianluca Di Marzio: “Retromarcia in casa Genoa: ci sono state valutazioni nella notte, anche da parte di Vieira, e si va verso una separazione immediata.”

La società ha scelto quindi di affidare temporaneamente la guida tecnica a Domenico Criscito, ex capitano e simbolo del Genoa, attualmente tecnico dell’Under 17. I dirigenti lo avevano già contattato ieri mattina, come possibile alternativa, ma la sua promozione sembrava rientrata a causa degli ultimi risultati del Genoa già altamente preoccupanti: troppo inesperto l’ex nazionale, poi il dietrofront.

Nuovo scenario e piani modificati

Con la rinuncia definitiva di Vieira arrivata nella mattinata, il Genoa ha deciso di richiamare Criscito per dirigere subito l’allenamento della prima squadra. Dopo la rifinitura, partirà con il gruppo per Reggio Emilia in vista della sfida contro il Sassuolo.

Salta la conferenza di Vieira

Cancellato, infine, l’incontro con la stampa previsto per oggi pomeriggio, che Vieira aveva programmato per presentare la gara del Genoa. È dunque stata scritta l’ultima pagina di un’avventura mai realmente decollata.

