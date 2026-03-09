Genoa-Roma, moviola: mancano due rigori, perché c’era il penalty di Pellegrini e cosa ha visto l’arbitro sul gol di Malen

La prova dell’arbitro comasco Andrea Colombo a Marassi nella gara della 28esima giornata di serie A analizzata ai raggi X, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non ha brillato Andrea Colombo, una delle poche certezze del designatore Rocchi (che pure è incappato in qualche giornata-no in stagione) al Luigi Ferraris per Genoa-Roma: qualche caso dubbio resta. Vediamo cosa è successo in campo.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Genoa-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5′ graziato Vasquez che meritava il giallo per uno sgambetto a Mancini. Al 12′ ammonito Ndicka per una trattenuta su Ekhtator: era diffidato e salterà la gara con il Como. Al 16′ ammonito Masini (anche lui diffidato) per fallo su Rensch. Al 21′ protesta la Roma per una trattenuta in area di Ellertsson su Ndicka, poteva anche starci il rigore. Al 40′ nel tentativo di effettuare una rovesciata Malen colpisce Ostigard al volto: giallo per l’olandese.

Giusto il rigore per il Genoa

Al 50′ intervento maldestro in area di Pellegrini che rifila un pestone ad Ellertson, per l’arbitro non ci sono dubbi: è rigore (il primo fischiato contro in stagione ai giallorossi) che Messias realizza con un bolide centrale sotto la traversa. Al 58′, dopo il pari di Ndicka, segna ancora la Roma con Malen ma la rete viene annullata per fuorigioco.

C’è il mani in area di Malinovskyi

Al 73′ i giallorossi chiedono un rigore per un braccio troppo largo di Malinovskyi su tiro di Konè: l’arbitro non vede. Regolare all’80’ il gol in scivolata di Vitinha. All’88’ giallo a Cristante per un fallo tattico. Finisce 2-1 per il Genoa.

Chi è l’arbitro Colombo

Andrea Colombo, la scelta del designatore per Genoa-Roma, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia l’anno scorso. Rocchi l’ha tenuto “nascosto” nelle prime due giornate per preservarlo per il derby d’Italia Juve-Inter, diretto a corrente alternata, ha diretto benissimo la finale di Supercoppa a Riad. Ultima uscita in Verona-Napoli.

I precedenti con le due squadre

Per il fischietto di Como è stato il quarto incrocio stagionale coi giallorossi, dopo la vittoria contro la Fiorentina e i due pareggi con Milan e Napoli. Per il resto, altri 6 precedenti con la Roma per Colombo, che si dividevano in 3 pareggi e 3 vittorie. Sette incroci col Grifone (3 vittorie, 2 pari e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Vecchi con Bonacina IV uomo, Mazzoleni al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ndicka, Masini, Malen, Cristante