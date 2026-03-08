Genoa-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Roma di Serie A 2025-26, 28a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Genoa–Roma apre una domenica ad alta tensione al Luigi Ferraris di Genova: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00 per la 28a giornata di Serie A. Testa-coda dal peso specifico alto: i rossoblù sono 15° con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 32 gol fatti, 39 subiti), mentre i giallorossi viaggiano in zona Champions, 4° a 51 punti (16 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte; 37 gol segnati, 19 incassati). Il Ferraris promette scintille tra ambizioni europee e punti salvezza pesantissimi.

Probabili formazioni di Genoa-Roma

Si va verso un Genoa fedele al 3-5-2: Bijlow dovrebbe guidare una linea a tre solida, con corsie affidate a Sabelli e Martín; in mezzo l’equilibrio potrebbe passare dai piedi di Frendrup e dalla qualità di Malinovskyi, mentre davanti Vítinha e Colombo sono l’opzione più probabile. Attenzione però agli indisponibili sulle fasce che riducono le rotazioni. La Roma dovrebbe riproporre il 3-4-2-1: Svilar tra i pali, dietro leadership di Mancini e fisicità di Ndicka; in mediana Cristante con Koné, esterni Çelik e Rensch. Sulla trequarti si profila la fantasia di Pellegrini e Zaragoza alle spalle di Malen. Le assenze di uomini chiave come Dybala potrebbero pesare nelle rotazioni, mentre la squalifica di Wesley limita le scelte sulle corsie. Non si escludono comunque sorprese last minute.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martín; Vítinha, Colombo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Rensch; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

Gli indisponibili di Genoa-Roma

Capitolo assenze pesante per entrambe. Il Genoa paga dazio soprattutto sulle corsie, riducendo le alternative in panchina. Nella Roma gli stop di profili offensivi importanti (oltre a una squalifica sulle fasce) potrebbero costringere a gestire i minuti dei titolari in attacco e sulla trequarti. La profondità giallorossa, però, dovrebbe garantire soluzioni di qualità.

Genoa – Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Otoa (infortunio alla caviglia), Nuredini (lesione al legamento crociato). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Otoa (infortunio alla caviglia), Nuredini (lesione al legamento crociato). Squalificati: nessuno. Roma – Infortunati: Dybala (infortunio al ginocchio), Hermoso (infortunio all’anca), Dovbyk (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla caviglia), Soulé (infortunio all’inguine). Squalificati: Wesley (squalifica per cumulo di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Genoa, che alterna prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, mentre la Roma mostra solidità contro le medio-basse ma ha pareggi recenti che ne rallentano la corsa. Bilanci che promettono una gara viva, con ritmi e dettagli a fare la differenza.

Genoa ko ko x ok ko Roma ko ok x ok x

Genoa

Lazio-Genoa 3-2; Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0; Inter-Genoa 2-0.

Roma

Udinese-Roma 1-0; Roma-Cagliari 2-0; Napoli-Roma 2-2; Roma-Cremonese 3-0; Roma-Juventus 3-3.

L’arbitro di Genoa-Roma

Dirige Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Vecchi; IV uomo Bonacina; al VAR Mazzoleni, AVAR Manganiello. In questa Serie A 2025/26 Colombo ha arbitrato 11 gare: 3 rigori concessi, media 4,7 gialli a partita e nessun rosso. Fisco tendenzialmente lineare, con buon controllo dei duelli aerei e attenzione alle seconde ammonizioni.

Informazioni interessanti

Storia recente favorevole alla Roma, ma il Genoa ha trasformato il Ferraris in un fortino nell’ultimo periodo, con vittorie di spessore e una vena realizzativa interna in crescita. I giallorossi, micidiali contro le squadre di bassa classifica, arrivano con una fase difensiva tra le migliori del torneo e con l’impatto di Malen da urlo. In chiave episodi, attenzione ai rigori: la Roma non ne ha ancora subiti, mentre il Genoa è una delle più punite dal dischetto. Curiosità di panchina: il passato glorioso di Gasperini con il Grifone e le tante presenze storiche di De Rossi nel mondo giallorosso fanno da cornice. Sul fronte uomini, Colombo vive il suo miglior campionato per segnature e Malen ha già toccato la doppia cifra stagionale considerando i gol complessivi tra club. Numeri che promettono una sfida intensa, tra ritmo, seconde palle e calci piazzati che potrebbero pesare.

La Roma ha perso una sola volta nelle ultime 21 di A contro il Genoa : dominio giallorosso, con l’eccezione del 4-1 del 28/9/2023 al Ferraris.

ha perso una sola volta nelle ultime 21 di A contro il : dominio giallorosso, con l’eccezione del 4-1 del 28/9/2023 al Ferraris. Il Genoa è imbattuto nelle ultime due in casa con la Roma (4-1 e 1-1): striscia che non si vedeva dai tempi d’oro 2008-2011.

è imbattuto nelle ultime due in casa con la (4-1 e 1-1): striscia che non si vedeva dai tempi d’oro 2008-2011. Grifone lanciato al Ferraris : tre successi nelle ultime quattro interne, sempre con almeno due gol segnati.

: tre successi nelle ultime quattro interne, sempre con almeno due gol segnati. Contro squadre di bassa classifica la Roma ha un bottino quasi perfetto: 33 punti in 13 gare.

ha un bottino quasi perfetto: 33 punti in 13 gare. I giallorossi hanno pareggiato due delle ultime tre: possibile nuova X in serie dopo i 3-3 recenti.

Nessun rigore contro per la Roma finora; il Genoa è invece tra le più colpite dal dischetto.

finora; il è invece tra le più colpite dal dischetto. De Rossi , seconda bandiera giallorossa per presenze, ha guidato la Roma anche in panchina nel 2024.

, seconda bandiera giallorossa per presenze, ha guidato la anche in panchina nel 2024. Gasperini primatista di panchine e vittorie nella storia del Genoa in Serie A, con aggancio all’Europa nel 2008/09.

primatista di panchine e vittorie nella storia del in Serie A, con aggancio all’Europa nel 2008/09. Colombo ha già eguagliato il suo miglior score in A: sei reti, tutte con De Rossi avversario in panchina.

ha già eguagliato il suo miglior score in A: sei reti, tutte con De Rossi avversario in panchina. Malen ha firmato 6 gol in 7 gare di A: impatto immediato, in doppia cifra stagionale considerando anche l’avvio di annata all’estero.

Le statistiche stagionali di Genoa e Roma

La Roma primeggia in possesso (56,5%) e solidità difensiva (19 gol subiti, 12 clean sheet), con 37 reti all’attivo e 270 tiri totali. Il Genoa tiene il 47,5% di possesso, ha segnato 32 gol e incassato 39, con 6 clean sheet; più volume di duelli e palle inattive, ma 362 tiri concessi. Pressioni: PPDA 9,8 per la Roma (aggressiva), 11,1 per il Genoa. Precisione al tiro simile: 47,8% giallorossi, 47,0% rossoblù.

Giocatori: nel Genoa top scorer Colombo (6) davanti a Malinovskyi (5) e Østigård (4); assist-man Martín (4). Più ammonito Malinovskyi (9); portieri: Leali 4 clean sheet, Bijlow 2. Nella Roma guidano i gol Malen e Soulé (6); miglior assist-man Soulé (4). Più ammonito Mancini (9), unico rosso diretto a Çelik. Tra i pali, Svilar a quota 12 clean sheet.

Genoa Roma Partite giocate 27 27 Vittorie 6 16 Pareggi 9 3 Sconfitte 12 8 Gol fatti 32 37 Gol subiti 39 19 Possesso palla % 47,5 56,5 Tiri totali 232 270 Tiri nello specchio 109 129 Accuracy tiro % 47,0 47,8 Clean sheet 6 12 Cartellini gialli 50 49 Cartellini rossi 2 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Roma? Domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Genoa-Roma? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Roma? Andrea Colombo di Como; assistenti Rossi M. e Vecchi; IV Bonacina; VAR Mazzoleni; AVAR Manganiello.