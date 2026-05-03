De Rossi scherza con Costacurta, il segreto del baffetto e la confessione: "Tifo Lazio? Mi è capitato"

Tanti sorrisi e una salvezza ormai ipotecata: De Rossi scherza con gli opinionisti e svela anche un retroscena particolare

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il calcio, si sa, vive di risultati ma anche di sfumature, sorrisi e battute che alleggeriscono la tensione. E così, nel post-partita di Bergamo, tra analisi lucide e qualche risata in studio, Daniele De Rossi si è preso la scena con la sua consueta schiettezza. Il pareggio contro l’Atalanta avvicina sensibilmente il Genoa all’obiettivo salvezza, mentre fuori dal campo non sono mancati momenti di leggerezza, segno che, anche quando la posta in palio è alta, l’umanità resta protagonista.

Genoa, salvezza ipotecata

Il pareggio strappato contro l’Atalanta rappresenta un tassello fondamentale nel percorso del Genoa. Il Grifone sale a quota 40 punti, una soglia che profuma già di permanenza in Serie A. Una gara solida, affrontata con personalità, che conferma la crescita della squadra sotto la guida di De Rossi. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del risultato senza lasciarsi andare a facili entusiasmi: la matematica ancora non certifica la salvezza, ma la strada è ormai tracciata. La sensazione è che manchi davvero pochissimo per tagliare il traguardo, con un destino che potrebbe incrociarsi anche con quello di altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

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Il siparietto sul baffetto: ironia in diretta

Non solo calcio giocato. Negli studi televisivi si è consumato un momento di grande leggerezza che ha visto protagonisti De Rossi e Costacurta, tra una battuta e una risata collettiva: “Io ho avuto tanti tifosi in vita mia, ma uno con quel pizzetto, quel baffetto mai. Complimenti Billy”, ha scherzato il tecnico del Genoa, scatenando l’ilarità generale. La replica, altrettanto spontanea, non si è fatta attendere: tra risate e un pizzico di autoironia, è arrivata la confessione legata a un piccolo herpes che avrebbe “ispirato” il look. Un siparietto che ha mostrato il lato più umano e genuino dei protagonisti, capace di rompere la tensione di un momento decisivo della stagione.

Il tifo “interessato” per la Lazio

Ma il tema centrale resta la salvezza, e qui De Rossi è stato chiaro, senza giri di parole. Il destino del Genoa in questo fine settimana potrebbe passare anche dai risultati delle altre (qui il programma Serie A), inclusa la Lazio, che in caso di vittoria o pareggio contro la Cremonese, permetterebbe ai liguri di festeggiare con tre giornate d’anticipo: “Il tifo per la Lazio? Non siamo così a rischio da sperare che vinca la Lazio, ma da quando faccio questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre contro le tue concorrenti. Mi è capitato di sperare che la Lazio vincesse, più di una volta, si guarda solo ai punti”.

Parole che raccontano perfettamente il pragmatismo di chi vive la panchina: al di là delle rivalità storiche e dei sentimenti personali, quando c’è un obiettivo da raggiungere si guarda solo alla classifica. È il calcio nella sua essenza più concreta, dove contano i numeri e ogni risultato può fare la differenza. E ora, con la salvezza a un passo, il Genoa può davvero iniziare a intravedere il traguardo. Senza calcoli complicati, ma con la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere.