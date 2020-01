Genoa-Sampdoria, affari in corso

Gli affari di mercato tra Genoa e Sampdoria sono molto rari. In questa sessione di mercato, i due club potrebbero sedersi ad un tavolo e portare a termine ben due accordi. Il Grifone sarebbe, secondo Sky Sport, sulle tracce di Caprari e Caprari.

Il primo, cercato anche da altri club, non dovrebbe muoversi. La Sampdoria lo ritiene fondamentale. Diverso il discorso per Bertolacci. Il centrocampista sta facendo fatica con la casacca dei blucerchiati e potrebbe tornare al Grifone, dove è stato già in due occasioni.

