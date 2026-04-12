Genoa-Sassuolo: Berardi ed Ellertson, rissa nel tunnel e rosso per entrambi

Finale di tempo con doppia espulsione a Marassi con il Grifone in vantaggio di una rete grazie a una prodezza di Malinovskyi

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Sembrava una gara accesa ma non cattiva la sfida tra il Genoa e il Sassuolo, il derby “Mundial” tra De Rossi e Grosso, campioni del mondo con l’Italia a Berlino nel 2006 (fu proprio l’allora centrocampista del Genoa ad andare ad abbracciare il terzino dopo il rigore decisivo contro la Francia) ma ha riservato il veleno nella coda con una doppia espulsione, comminata nel tunnel quando i primi 45′ erano finiti.

L’episodio chiave con il doppio rosso

Dopo un finale di tempo nervoso è successo di tutto nel tunnel dove i giocatori si sono recati per tornare negli spogliatoi. La miccia l’hanno accesa Sabelli e Berardi che hanno iniziato a spintonarsi poi è intervenuto con veemenza Ellertson e ne è nato un violento parapiglia, i due sono venuti alle mani con l’arbitro che ha sedato l’alterco estraendo il cartellino rosso sia per l’attaccante mancino neroverde che per il giocatore del Genoa.

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Disastro per i diffidati

In precedenza l’arbitro Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Moro con Di Marco IV uomo, Meraviglia al Var e Guida all’Avar, aveva comunque dovuto sudare per tenere a bada gli animi in campo. Primo giallo al 5′, è per Malinovskyi – che era diffidato e salterà la prossima gara con il Pisa – per un fallo su Konè. Proprio Malinovskyi sblocca la gara al 17′ con un eurogol, un potente sinistro a girare dal limite dell’area che si insacca nell’angolino: sesta rete stagionale per lui.

Al 19′ ammonito Frendrup – anch’egli diffdato – che ferma Konè con una trattenuta. Al 31′ ammonito Doig (anch’egli diffidato, salterà la gara col Como) intervenuto in ritardo su Malinovskyi. Al 39′ giallo per Walukiewicz per una spinta su Vitinha lanciato in avanti.

Chi è l’arbitro Rapuano

Antonio Rapuano, la scelta di Rocchi per Genoa-Sassuolo, è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. In stagione aveva finora arbitrato in A solo Verona-Juve, Fiorentina-Lecce e Verona-Torino, Lecce-Udinese e Cagliari-Lazio.

I precedenti tra le due squadre

Perfetto equilibrio nei 21 precedenti tra le due squadre: 5 pareggi, il Genoa ha vinto 8 volte e il Sassuolo ha vinto 8 volte.