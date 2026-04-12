Genoa-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa–Sassuolo accende la 32a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 12 aprile 2026 alle 12.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sfida di metà classifica con punti pesanti per la volata finale: i rossoblù sono 14° con 33 punti in 31 gare (8 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 36 gol fatti, 44 subiti), i neroverdi 11° a quota 42 (12 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 38 gol segnati, 41 incassati). Il Genoa cerca continuità davanti al proprio pubblico, il Sassuolo punta a blindare la parte sinistra della classifica.
- Probabili formazioni di Genoa-Sassuolo
- Gli indisponibili di Genoa-Sassuolo
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Genoa-Sassuolo
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Genoa e Sassuolo
Probabili formazioni di Genoa-Sassuolo
Verso il fischio d’inizio, il Genoa dovrebbe confermare il 3-4-2-1: out Norton-Cuffy e Nuredini, si va verso la linea a tre con Ostigard e Vasquez a protezione di Bijlow, mentre sulle corsie opzionati Ellertsson e Martin. In mezzo, Frendrup e Malinovskyi per dare gamba e qualità; sulla trequarti Baldanzi e Vitinha alle spalle di Colombo. Il Sassuolo potrebbe ripartire dal 4-2-3-1: davanti a Muric linea con Walukiewicz, Muharemovic, Idzes e Garcia; in mediana Kone con Thorstvedt. Dietro a Pinamonti, fantasia e strappi con Berardi, Volpato e Lauriente. Tra gli assenti neroverdi pesano Romagna, Candé, Pieragnolo e Boloca. Al momento non si registrano squalifiche di rilievo, ma non sono escluse ultime scelte dell’allenatore alla luce della condizione.
- Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo.
- Sassuolo (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Kone, Thorstvedt; Berardi, Volpato, Lauriente; Pinamonti.
Gli indisponibili di Genoa-Sassuolo
Nel Genoa i guai fisici sulle corsie limitano le rotazioni: l’assenza di Norton-Cuffy toglie spinta a destra, mentre il lungo stop di Nuredini riduce le opzioni offensive. Nel Sassuolo le defezioni in difesa impattano sulla costruzione dal basso: fuori Romagna e Candé, ai box anche Pieragnolo e in mediana Boloca. Poche novità sul fronte squalifiche: gli allenatori dovrebbero poter contare sui titolarissimi.
- Genoa – Infortunati: Norton-Cuffy (infortunio alla coscia), Nuredini (lesione del legamento crociato del ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Sassuolo – Infortunati: Romagna (infortunio al ginocchio), Candé (lesione del legamento crociato del ginocchio), Pieragnolo (lesione del legamento crociato del ginocchio), Boloca (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Genoa alterna acuti e frenate, con due successi e tre ko nelle ultime cinque; il Sassuolo viaggia a strappi ma resta competitivo, totalizzando sette punti e un pari di prestigio a Torino con la Juventus. Match che promette equilibrio, con i rossoblù più verticali in casa e i neroverdi pronti a colpire in transizione.
|Genoa
|ko
|ok
|ok
|ko
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|Sassuolo
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|ko
|x
|ok
Nelle ultime 5 partite il Genoa ha raccolto 6 punti, il Sassuolo 7. Questo il dettaglio:
- Genoa
Inter-Genoa 2-0; Genoa-Roma 2-1; Verona-Genoa 0-2; Genoa-Udinese 0-2; Juventus-Genoa 2-0.
- Sassuolo
Sassuolo-Atalanta 2-1; Lazio-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Bologna 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Sassuolo-Cagliari 2-1.
L’arbitro di Genoa-Sassuolo
La partita sarà diretta dal signor Rapuano. Nell’attuale stagione di Serie A ha arbitrato 6 gare, fischiando 2 rigori, 22 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; 14 gli offside segnalati. Al VAR Meraviglia. Assistenti Di Gioia e Moro, IV Di Marco, AVAR Guida.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: DI GIOIA – MORO
- IV: DI MARCO
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: GUIDA
Statistiche interessanti
Il confronto tra Genoa e Sassuolo arriva con una trama ricca: il Grifone ha una tradizione favorevole recente e, nonostante qualche blackout offensivo, in casa sa essere spigoloso. I neroverdi, neopromossi terribilmente efficaci, hanno raccolto punti pesanti rimontando spesso da situazione di svantaggio. Il duello tra Colombo e l’ex rossoblù Pinamonti è uno snodo, mentre la fantasia di Berardi, Lauriente e Volpato promette scintille contro l’ordine dei centrali rossoblù Vasquez e Ostigard. Occhio anche alle palle inattive e al momento dei portieri: Bijlow e Muric hanno alternato interventi decisivi a uscite rivedibili, ma sanno cambiare l’inerzia del match. Con numeri che parlano di entrambe a segno con frequenza negli scontri diretti recenti, il pomeriggio del Ferraris potrebbe regalare ritmo, transizioni e un finale in equilibrio.
- Il Genoa arriva da tre successi di fila contro il Sassuolo in Serie A, tutti per 2-1: una striscia aperta tra le migliori dei rossoblù.
- Nelle ultime sette sfide tra queste squadre, entrambe sono sempre andate in gol: 21 reti complessive, media da spettacolo.
- Al Ferraris il Genoa è rimasto imbattuto in 8 su 10 contro i neroverdi (5V, 3N) e insegue il secondo successo di fila interno nel massimo campionato.
- I rossoblù hanno perso le ultime due di campionato senza segnare: il terzo stop “a secco” sarebbe un inedito del 2026 e un campanello d’allarme.
- Con 42 punti in 31 gare, il Sassuolo viaggia a ritmo da neopromossa d’elite: paragone nobile con l’Hellas 2019/20.
- Il Genoa ha sbagliato 4 rigori su 8, record negativo nei top 5 campionati; nessuno ha incassato più reti dal dischetto (6) in A 2025/26.
- I neroverdi hanno recuperato 13 punti da situazione di svantaggio; dall’altra parte il Genoa ne ha persi 20 da vantaggio.
- Curiosità: Colombo e Lauriente sono i più sostituiti della Serie A; segno di intensità e generosità nelle rispettive fasi.
- Pinamonti, ex di giornata, dopo i gol a Juventus e Cagliari insegue il tris consecutivo in Serie A, già centrato due volte in carriera.
- Berardi ama questa sfida: 13 partecipazioni gol in 18 gare di A contro il Genoa (7 reti, 6 assist).
Le statistiche stagionali di Genoa e Sassuolo
Numeri a confronto: possesso palla leggermente pro Genoa (47.6%) su Sassuolo (44.9%), gol segnati vicini (36-38) e difese quasi speculari (44-41). PPDA più aggressivo per i rossoblù (11.3) rispetto ai neroverdi (15.4), mentre la precisione al tiro premia di poco il Sassuolo (47.28% vs 45.86%). Capitolo disciplina: più gialli per i neroverdi. Tra i pali: 7 clean sheet rossoblù complessivi, 6 per Muric.
Giocatori chiave: capocannoniere Colombo (6) per il Genoa, Pinamonti (8) per il Sassuolo. Assist-man: Martin (5) per i rossoblù e Lauriente (7) per i neroverdi. Più ammoniti: Malinovskyi (9) e, tra i neroverdi, quota alta per Matic (6). Espulsioni: Leali (1) nel Genoa; nel Sassuolo rossi per Matic e Pinamonti. Clean sheet portieri: Leali 4 e Bijlow 3; Muric 6.
|Genoa
|Sassuolo
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|8
|12
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|14
|13
|Gol fatti
|36
|38
|Gol subiti
|44
|41
|Possesso palla (%)
|47.6
|44.9
|Tiri nello specchio
|122
|113
|Clean sheet
|7
|6
|Cartellini gialli
|54
|66
|Cartellini rossi
|2
|3
|PPDA
|11.3
|15.4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Genoa-Sassuolo e a che ora inizia?
-
Domenica 12 aprile 2026 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Genoa-Sassuolo?
-
Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Sassuolo?
-
L’arbitro è il sig. Rapuano; assistenti Di Gioia e Moro, IV Di Marco, VAR Meraviglia, AVAR Guida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.