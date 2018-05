Il Genoa ha scelto chi sostituirà Mattia Perin nella prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblù avrebbe trovato un accordo con Federico Marchetti, portiere di proprietà della Lazio.

Il numero uno ex Cagliari – che non scende in campo da oltre un anno – si svincolerà dalla società biancoceleste per firmare un contratto biennale con il Grifone.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 18:00