Genoa, senti il ds Diego Lopez dopo l’umiliazione del ko per 10-1 col Bournemouth: la rabbia dei tifosi

Il direttore sportivo dei liguri analizza il pesante ko del Genoa contro il Bournemouth, conferma i piani sul mercato e rassicura i tifosi sul futuro della squadra.

E meno male che si tratta di calcio d’agosto. Il Genoa, in amichevole con il Bournemouth, ha fatto una figuraccia storica. Mai così male: i rossoblù di Daniele De Rossi hanno incassato 10 reti dal club inglese. I tifosi sono furiosi per la batosta dei liguri che certifica come il calcio italiano resti attualmente nettamente indietro rispetto quello internazionale. Eppure, nel periodo caldo del possibile ct della Nazionale italiana, tra il totonomi c’era anche quello di Daniele De Rossi. Certo, con molte meno possibilità rispetto i profili altisonanti di Mancini, Conte, le suggestioni Guardiola e Ancelotti e la trattativa sfumata poi con Pirlo.

Lopez guarda oltre il risultato

La pesante sconfitta per 10-1 incassata dal Genoa contro il Bournemouth non cambia la linea tracciata dal club. Al termine dell’amichevole disputata in Inghilterra, il Chief of Football rossoblù ha cercato di calmare gli animi. Diego Lopez ha ribadito la fiducia nel percorso intrapreso dalla società, sottolineando come il mercato e il rafforzamento della rosa siano stati programmati da tempo insieme all’allenatore Daniele De Rossi.

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La crescita del gruppo

Lopez ha completamente deviato il discorso sconfitta e subito evidenziato i progressi compiuti dalla squadra durante il ritiro, soffermandosi sull’inserimento dei nuovi acquisti e sull’evoluzione dell’organico.

“Abbiamo completato una parte importante della nostra preparazione. La squadra ha lavorato con grande impegno e il gruppo continua a crescere ed evolversi, con i nuovi giocatori che si sono rapidamente adattati al nostro ambiente e altri che lo conoscevano già da mesi e continuano a crescere al suo interno.”

Le amichevoli in Inghilterra

Il dirigente rossoblù ha poi analizzato il test contro Leicester e Bournemouth, spiegando come entrambe le sfide abbiano rappresentato tappe importanti del percorso di preparazione estiva, al di là del punteggio finale.

“In Inghilterra abbiamo affrontato due prove impegnative. La prima contro il Leicester in un classico formato, e la seconda contro una grande squadra come il Bournemouth in un allenamento diviso in due tempi da 60 minuti molto diversi, con due risultati diversi in ciascun tempo.”

Mercato e messaggio ai tifosi

Infine Lopez ha confermato che la società continuerà a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa, rivolgendo anche un pensiero ai tifosi rossoblù, protagonisti di un’altra grande risposta nella campagna abbonamenti.

“I nostri piani per rafforzare la squadra sono chiari dalla fine della scorsa stagione, insieme a Daniele, e continueremo a migliorare il gruppo di conseguenza per continuare a crescere e diventare una squadra più forte che renda orgogliosi tutti i tifosi del Genoa. I nostri supporters con gli abbonamenti stanno dimostrando ancora una volta il loro attaccamento e noi non vogliamo deluderli”.

Tifosi scatenati sulla qualità del calcio italiano attuale

Al termine della gara è scoppiato il putiferio sui social: “Quale grado della scala Mazzarri è “allenamento congiunto” anziché 10 pere in amichevole?” C’è poi chi scrive: “Questo dimostra quanto basso sia il livello del calcio italiano!” e poi: “Rispecchia alla perfezione, quello che è diventato il nostro campionato. ALLENAMENTO CONGIUNTO: RIDICOLI!” C’è poi chi ironizza: “Sul 9-1 c’era un rigore clamoroso. Beh ma Capitan Futuro é esperto de goleade…” E ancora: “Se gli inglesi non fossero stati fortunati a fare 10 gol finiva 0-1 per il Genoa.” Le critiche abbondano: “Il calcio Italiano corrisponde ad una c inglese. E’ come se il Bournemouth avesse fatto la classica scampagnata estiva contro ‘na squadra di montanari delle Alpi valdostane.”

E ancora: “Per chi non conosce gli inglesi… questa è una squadra che corre a 1000 all’ora e giocano un calcio a memoria. In questa fase della stagione sono tiratissimi ed infatti l’anno scorso nelle prime 10 giornate erano primi in classifica e per almeno un terzo del campionato fissi in champions. Poi hanno venduto semenyo altrimenti al genova ne facevano 20 di gol. Questo rende bene l’idea di cosa succede a fare gestire qualcosa ad una massa di incompetenti, incapaci e ricottari che per 40 anni hanno distrutto il campionato più bello del mondo. Per fortuna ora c’è Malago ed è tornato anche Mancini.”

E infine: “Il Bournemouth arrivato 6º in campionato battendo Arsenal City e United sciorinando gioco ritenuto tra i migliori. Oggi amichevole anomala 4 tempi da 30’ in cui ho giocato anche io!!! Comunque, meglio perdere il 4 agosto 10 a 1 in amichevole e mettere a nudo i limiti di una squadra in costruzione piuttosto che perdere 5 a 0 in finale di Champions”.