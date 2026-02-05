Genoa, socio inadempiente e beni sequestrati: bloccate le quote, cosa rischia il club rossoblu

Il Tribunale di Genova dispone il sequestro delle quote ancora in mano al gruppo 777. Bloccati beni e diritti per oltre 28 milioni di euro, ora cambia l’equilibrio societario.

Il Genoa si trova al centro di una delicata vicenda societaria. Il Tribunale di Genova ha disposto un sequestro conservativo milionario. Nel mirino sono finite le quote ancora detenute dal gruppo 777. Una decisione che potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro del club, mentre la squadra di De Rossi si affanna alla ricerca della salvezza sul campo.

Il sequestro del Tribunale e le motivazioni

Il Tribunale di Genova ha autorizzato il sequestro conservativo per un valore di 28,1 milioni di euro. Il provvedimento riguarda tutti i beni riconducibili a 777 Genoa CFC Holdings S.r.l. Sono coinvolti immobili, crediti, somme di denaro e soprattutto quote societarie. La misura è stata adottata per tutelare il Genoa dal rischio di insolvenza del socio americano. Le difficoltà finanziarie del gruppo A-Cap hanno infatti alimentato forti timori sul recupero del credito. E questo ha innescato il meccanismo conservativo da parte del tribubale a tutela del club.

Quote bloccate e nuovo assetto decisionale

Il sequestro è già stato eseguito sulle azioni emesse dal Genoa CFC. Si tratta di circa il 23% del capitale ancora in mano a 777 Holdings. Le quote sono state affidate al professionista Ermanno Martinetto. Quest’ultimo potrà tuttavia ancora esercitare il diritto di voto e di intervento in assemblea. Di fatto, il gruppo 777 è temporaneamente escluso dalle decisioni strategiche del club.

Le conseguenze per il Genoa e gli scenari futuri

Nel breve periodo, il provvedimento garantisce maggiore stabilità societaria. Il presidente Dan Sucu rafforza così la propria posizione di azionista di maggioranza. Tuttavia, il pronunciamento definitivo arriverà solo tra alcuni anni. Non è esclusa una possibile uscita anticipata di 777 tramite una transazione. Molto dipenderà dalle trattative e dalla capacità del club di tutelare i propri interessi economici. Intanto, sul campo nessuna conseguenza: la squadra di De Rossi giocherà sabato pomeriggio contro il Napoli alla ricerca di altri punti salvezza.