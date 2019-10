Genoa, Thiago Motta: "Ho tante idee"

Il tecnico del Genoa Thiago Motta si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Le sensazioni sono buone, per me tornare qua è una grande opportunità ed un onore. La situazione è difficile, ma lavorando sono convinto che possiamo uscirne. Per questa maglia dobbiamo dare tutto ogni giorno. Nel 2008 il Genoa cambiò la mia situazione. Adesso ho tanta voglia di allenare e di cambiare questa situazione di classifica. Preziosi? E’ bastato guardarci negli occhi per trovare l’intesa".

"Ho tante idee, ma ribadisco di nuovo l’importanza di dare il massimo in ogni momento. Negli occhi dei ragazzi ho visto la possibilità di farcela. Cosa ho detto alla squadra? Ho fatto un discorso più di cuore che di testa. Io sono sempre la stessa persona, è cambiato solamente il ruolo. Come allenatore sarò sempre giusto nei confronti dei calciatori".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 14:55