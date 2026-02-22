Genoa-Torino, moviola: De Rossi non esulta al gol, manca un rigore, Ylkhan imperdonabile

La prova dell’arbitro Guida a Marassi per il match della 26esima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha espulso un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Domenica nera per il Toro. Prende due gol evitabili, si vede negato un rigore e prima che finisca il primo tempo resta in 10 contro 11 per l’espulsione di Ylkhan. Vediamo cosa è successo al Luigi Ferraris.

Genoa-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ segna il Genoa con Norton Cuffy, in panchina De Rossi non esulta convinto che si tratti di fuorigioco, il IV uomo Sozza lo rassicura dicendogli: “No guarda che è buono, è buono”. Infatti dopo il chek del Var la rete viene convalidata. Regolare anche la posizione di Ekuban in occasione del tap-in del 2-0 per il Grifone al 40′. Al 42′ il Toro chiede un rigore per un mani in area di Ekuban: per l’arbitro il braccio è aderente al corpo ma l’impressione è che il penalty ci fosse tutto. Il check del Var però non evidenzia nulla: si gioca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rosso diretto per Ylkhan

Primo giallo al 45′: è per Simeone che frena con una trattenuta la ripartenza di Baldanzi. Al 47′ il Toro resta in dieci: il fallo di Ylkhan su Colombo viene giudicato da rosso per intervento violento con i tacchetti sul polpaccio e il tempo si chiude con il Genoa avanti di due gol e con un uomo in più. Nella ripresa arriva anche il 3-0 firmato da Messias dopo un pasticcio di Pedersen e Genoa-Torino finisce così.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Genoa-Torino, dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in Juve-Lazio.

I precedenti con Genoa e Torino

Erano 27 gli incontri con i granata arbitrati dal fischietto della sezione di Torre Annunziata: 10 di questi, sono stati vinti dai granata, 7 sono stati pareggiati e altri 10 persi. Con i liguri 20 incroci: 8 vittorie del Grifone, 5 pari e 7 ko.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Bianchini con Sozza IV uomo, Maresca al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro di Genoa-Torino ha ammonito Simeone, espulso Ylkhan