Genoa-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Torino di Serie A 2025-26, 26a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Genoa–Torino è un vero scontro salvezza della 26a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12.30. I rossoblù sono al 16° posto con 24 punti (5 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol fatti, 37 subiti), i granata al 14° con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 25 reti segnate, 44 incassate). Una gara dal peso specifico altissimo per la corsa alla permanenza, con il Genoa chiamato a sfruttare il fattore campo e il Torino a invertire la marcia in trasferta.

Probabili formazioni di Genoa-Torino

Alla vigilia filtra prudenza: il Genoa dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Bijlow favorito tra i pali e la linea a tre guidata da Ostigard, con Marcandalli a destra e Vasquez sul centro-sinistra. Sulle corsie, opzione Norton-Cuffy a destra e Ellertsson a sinistra; in mezzo Frendrup e Malinovskyi per equilibrio e pericolosità da fuori. Sulla trequarti, ballottaggio ma si va verso Messias e Vitinha alle spalle di Colombo. Nel Torino, 3-5-2: Paleari dovrebbe essere confermato, con Marianucci, Maripan e Coco in difesa. A destra spinta di Pedersen, a sinistra l’opzione Aboukhlal; in mezzo regia a Ilkhan con Casadei e Vlasic mezzali. Davanti, possibile coppia Simeone–Kulenovic. Le scelte, anche in funzione degli indisponibili, potrebbero essere rifinite a ridosso del fischio d’inizio.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Messias, Vitinha; Colombo.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Kulenovic.

Gli indisponibili di Genoa-Torino

Panchine costrette ai calcoli: il Genoa perde qualche alternativa tra porta e attacco, mentre il Torino arriva con diverse defezioni distribuite tra difesa e centrocampo. Qualche recupero last minute non è escluso, ma lo scenario suggerisce rotazioni prudenti e panchine lunghe per cambiare inerzia a gara in corso. Al momento non risultano squalificati nelle due squadre.

Genoa – Infortunati: Siegrist (frattura al dito), Otoa (infortunio alla caviglia), Nuredini (lesione al legamento crociato del ginocchio). Squalificati: nessuno.

Torino – Infortunati: Adams (infortunio al polpaccio), Ismajli (infortunio alla coscia), Ilic (infortunio alla schiena), Anjorin (infortunio muscolare), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Genoa alterna solidità e scosse: cinque punti nelle ultime cinque e due 0-0 utili a rimettere in linea la fase difensiva. Il Torino vive alti e bassi: pesante il recente ko di Como, ma non manca la capacità di restare in partita con avversari di rango. Equilibrio e dettagli faranno la differenza.

Genoa x ok ko ko x Torino ko ko ok x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Genoa ha totalizzato 5 punti, il Torino 4. Dettaglio risultati:

Genoa

Parma-Genoa 0-0; Genoa-Bologna 3-2; Lazio-Genoa 3-2; Genoa-Napoli 2-3; Cremonese-Genoa 0-0.

Torino

Torino-Roma 0-2; Como-Torino 6-0; Torino-Lecce 1-0; Fiorentina-Torino 2-2; Torino-Bologna 1-2.

L’arbitro di Genoa-Torino

Dirige Guida, assistenti Ceccon e Bianchini; IV uomo Sozza, VAR Maresca, AVAR Fourneau. Nella Serie A 2025/26 Marco Guida ha arbitrato 12 gare: 7 rigori assegnati, 45 gialli, nessun rosso, media 3.7 ammonizioni a partita. Fisicità e duelli in mezzo al campo potrebbero essere sanzionati con criterio piuttosto uniforme.

Statistiche interessanti

Tra precedenti e trend recenti, il quadro racconta un Torino spesso a suo agio contro il Genoa, ma con performance esterne in calo netto nelle ultime uscite. I rossoblù, dopo una serie di frenate, hanno rialzato l’asticella difensiva al Ferraris, dove non subiscono reti da tre incroci con i granata. Attenzione alle palle inattive: il Genoa è pericoloso sulle situazioni fisse, mentre il Torino ha concesso troppo su azione nelle ultime settimane. Uomini chiave? Vlasic vive il suo miglior campionato in A, mentre Messias ha spesso inciso contro i granata. Gara che potrebbe accendersi su equilibrio, fisicità e dettagli sui due lati del campo.

Negli ultimi anni il Torino ha fatto spesso la voce grossa: imbattuto in 14 delle ultime 15 sfide di A col Genoa , con unica sconfitta nel 2022.

ha fatto spesso la voce grossa: imbattuto in 14 delle ultime 15 sfide di A col , con unica sconfitta nel 2022. Al Ferraris però i rossoblù hanno cambiato marcia: tre incroci interni senza subire gol contro i granata e striscia utile aperta.

però i rossoblù hanno cambiato marcia: tre incroci interni senza subire gol contro i granata e striscia utile aperta. Genoa più accorto: tre clean sheet nelle ultime sei gare di campionato, trend in netto miglioramento rispetto all’avvio.

più accorto: tre clean sheet nelle ultime sei gare di campionato, trend in netto miglioramento rispetto all’avvio. Dal post-sosta di novembre, il Torino ha frenato: più sconfitte e più gol subiti della media del torneo nel periodo.

ha frenato: più sconfitte e più gol subiti della media del torneo nel periodo. Trasferte complicate per i granata: dieci reti al passivo nelle ultime tre uscite esterne.

La differenza reti del Torino (-19) fotografa un campionato in sofferenza nelle due fasi.

(-19) fotografa un campionato in sofferenza nelle due fasi. Duel al dettaglio: Genoa incisivo sulle palle inattive, Torino più vulnerabile nelle azioni manovrate.

incisivo sulle palle inattive, più vulnerabile nelle azioni manovrate. I rossoblù hanno spesso dissipato vantaggi: tanti i punti persi dopo essere andati avanti nel punteggio.

Messias spesso protagonista contro i granata: gol e assist nel suo passato in A contro il Torino .

spesso protagonista contro i granata: gol e assist nel suo passato in A contro il . Stagione top per Vlasic: già sei reti, suo miglior bottino in A, riferimento offensivo dei granata.

Le statistiche stagionali di Genoa e Torino

Numeri alla mano: il Genoa segna leggermente di più (29) del Torino (25), ma concede meno (37 vs 44). Possesso simile (47% rossoblù, 44.2% granata), con più clean sheet per gli ospiti (9 a 5). Precisione al tiro allineata (47% Genoa, 49.8% Torino): match che potrebbe decidersi sulle transizioni e sulle palle inattive.

A livello individuale: nel Genoa il capocannoniere è Colombo (6), poi Malinovskyi (5); top assistman Aaron Martin (4). Nel Torino guida Vlasic (6) davanti a Simeone (5) e Adams (4); miglior assistman ancora Vlasic (3). Tra i portieri, Leali ha firmato 4 clean sheet (più 1 di Bijlow), mentre Paleari è a quota 6 (più 3 per Israel). Più irruenti in mediana i rossoblù con Malinovskyi tra i più ammoniti; granata complessivamente sullo stesso tenore di sanzioni.

Genoa Torino Partite giocate 25 25 Vittorie 5 7 Pareggi 9 6 Sconfitte 11 12 Gol fatti 29 25 Gol subiti 37 44 Clean sheet 5 9 Possesso palla (%) 47.0 44.2 Tiri in porta (squadra) 102 106 % realizzazione 13.36 11.74 Cartellini gialli (squadra) 49 49 Capocannoniere Colombo 6 Vlasic 6 Top assistman Aaron Martin 4 Vlasic 3 Clean sheet portiere (principale) Leali 4 Paleari 6

FAQ Quando si gioca Genoa-Torino e a che ora inizia? Genoa-Torino si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12.30. Dove si gioca Genoa-Torino? La partita si disputa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Torino? L’arbitro è Marco Guida, assistenti Ceccon e Bianchini; IV Sozza; VAR Maresca; AVAR Fourneau.