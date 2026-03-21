Genoa-Udinese, moviola: Marassi esplode contro l’arbitro, Colombo perde la testa Zaniolo gioie e dolori

La prova dell’arbitro Collu a Marassi nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto sardo ha ammonito 6 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Partita non semplice per Collu al Luigi Ferraris. Il fischietto sardo è stato salvato dal Var in occasione del rigore concesso e poi revocato, vediamo cosa è successo.

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Genoa-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ Zaniolo prova ad andare via, ma Frendrup gli porta via il pallone. Nervoso l’ex Roma che successivamente spinge Ostigard a palla lontana. Richiamo verbale di Collu. Primo giallo al 24′, è per Kamara che arriva in ritardo su Messias. Al 49′ Kabasele tocca con il braccio in area. Collu non ha dubbi e indica il rigore. Richiamato all’on field review dal Var però cambia idea e revoca il penalty spiegando: “A seguito di revisione, il calciatore dell’Udinese ha il braccio in posizione naturale. Decisione finale: annullamento del calcio di rigore”.

Offese all’arbitro dagli spalti

Marassi esplode: espulso un assistente di Daniele De Rossi, Daniele Mancini. I 30mila del Ferraris fischiano e insultano l’arbitro. Nervosismo in campo. Le proteste sono continuate anche nei minuti seguenti durante il gioco.

Fumogeno in campo

Al 56′ Zaniolo apre troppo il braccio e tocca Vasquez in faccia, scatta il giallo. Al 59′ un fumogeno in campo arriva nella porta di Okoye: il portiere dell’Udinese dice di non vedere. Gioco fermo per un minuto, poi si riprende. Al 64′ ammonito Davis per un fallo su Baldanzi. Regolare al 66′ il gol di Ekkelenkamp su assist di Zaniolo. All’85’ ammonito Colombo. Nonostante Kamara, sostituito da Arizala, fosse già uscito dal campo, entra per spingere il genoano che ci aveva messo troppo ad uscire.

Zaniolo si accascia a terra

Al 92′ ammonito Solet reo di un fallo tattico per evitare la ripartenza del Genoa, al 93′ giallo per Miller che ha ritardato la battuta del calcio di punizione per il Genoa. Al 94′ Zaniolo prova una conclusione da fuori, ma è un passaggio per Bijlow. Poi si accascia a terra e chiede il cambio alla panchina: entra Zarraga. Regolare al 96′ il gol di Davis che fissa il risultato sul 2-0 per i friulani.

Chi è l’arbitro Collu

Giuseppe Collu, la scelta per Genoa-Udinese, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. In questa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma, ultima uscita in Atalanta-Lazio.

I precedenti tra le due squadre

Questi i precedenti tra le due squadre: Gare disputate a Udine 25, Gare disputate a Genova 26. Gare disputate in totale 51. Vittorie Udinese a Udine 14. Vittorie Udinese a Genova 5. Vittorie Udinese in totale 19. Pareggi a Udine 6. Pareggi a Genova 9. Pareggi totali 15. Vittorie Genoa a Udine 5. Vittorie Genoa a Genova 12. Vittorie Genoa in totale 17

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Biffi con Turrini IV uomo, Aureliano al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Kamara, Zaniolo, Davis, Colombo. Solet, Miller