Genoa-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Udinese di Serie A 2025-26, 30a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Genoa–Udinese si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.45, valida per la 30a giornata di Serie A. È un incrocio di centroclassifica: i rossoblù sono 13° con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 36 gol fatti, 40 subiti), i friulani 11° a quota 36 (10 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 33 gol segnati, 42 incassati). Sfida dal peso specifico notevole per la volata: il Genoa cerca continuità, l’Udinese vuole allungare.

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Probabili formazioni di Genoa-Udinese

A poche ore dal via, il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: tra i pali Bijlow, linea a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie si va verso Ellertsson a destra e Sabelli a sinistra, in mezzo Messias, Frendrup e Baldanzi per dare equilibrio e inserimenti. Davanti, coppia mobile: Colombo potrebbe affiancare Ekuban. Out Nuredini; al momento non risultano squalificati. L’Udinese sarebbe speculare: Okoye tra i pali; dietro Kristensen, Ehizibue, Kabasele. A tutta fascia Zarraga e Kamara, con Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta in mediana. In attacco, fiducia a Zaniolo e Davis. Assenti Buksa, Zemura e Bertola; anche qui nessuno squalificato annunciato.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Colombo, Ekuban.



Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Ehizibue, Kabasele; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.



Gli indisponibili di Genoa-Udinese

Nel Genoa assenza lunga per Nuredini, che toglie un’alternativa offensiva dalla panchina. L’Udinese arriva con qualche peso in più sulle fasce e davanti: Zemura e Buksa non ci saranno, così come Bertola in difesa. Al momento, nessuna squalifica segnalata per i due club.

Genoa – Infortunati: Nuredini (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Nuredini (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al polpaccio), Zemura (infortunio al bicipite femorale), Bertola (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Genoa arriva da una serie positiva con colpi pesanti in casa e in trasferta; l’Udinese alterna prestazioni solide a frenate, ma resta pericolosa nelle ripartenze. Ecco l’andamento recente in campionato (ultime 5):

Genoa x ok ko ok ok Udinese ko ko ok x ko

Nei 5 turni: Genoa 10 punti, Udinese 4. Dettaglio:

Genoa

Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0; Inter-Genoa 2-0; Genoa-Roma 2-1; Verona-Genoa 0-2

Udinese

Udinese-Sassuolo 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0; Atalanta-Udinese 2-2; Udinese-Juventus 0-1

L’arbitro di Genoa-Udinese

Arbitro designato: Giuseppe Collu. Assistenti Peretti e Biffi, IV ufficiale Turrini. Al VAR Aureliano, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 Collu ha diretto 11 gare: 5 rigori assegnati, 45 ammonizioni, 2 espulsioni (una doppia ammonizione), media 4.3 cartellini a partita e 5.1 falli per cartellino.

Statistiche interessanti

Il momento racconta di un Genoa in fiducia contro l’Udinese: i rossoblù sono imbattuti da otto incroci di Serie A con i friulani e hanno blindato il Ferraris nelle ultime sfide interne dirette. I bianconeri faticano a colpire con regolarità contro i liguri, ma in trasferta hanno trovato di recente un Davis incisivo. Occhio ai piazzati: entrambe subiscono diversi rigori e il Genoa è tra le squadre più pericolose su punizione. Nella volata, contano equilibrio e concretezza: percentuali realizzative, disciplina e gestione delle fasce potrebbero indirizzare la serata.

Il Genoa è imbattuto da 8 sfide di A con l’ Udinese (4 vittorie, 4 pareggi) e arriva da 4 successi di fila: eguagliato quasi il filotto record contro i friulani.

è imbattuto da 8 sfide di A con l’ (4 vittorie, 4 pareggi) e arriva da 4 successi di fila: eguagliato quasi il filotto record contro i friulani. L’ Udinese non ha segnato in 5 delle ultime 7 gare di A contro il Genoa , dopo 16 incroci di fila sempre a segno.

non ha segnato in 5 delle ultime 7 gare di A contro il , dopo 16 incroci di fila sempre a segno. Al Ferraris il Genoa ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 con l’ Udinese : mira al poker di clean sheet interni consecutivi.

il ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 con l’ : mira al poker di clean sheet interni consecutivi. Dall’11a giornata in avanti, il Genoa sarebbe in crescita netta: classifica virtuale da 8°, quarto attacco e percentuale realizzativa top (circa 14%).

sarebbe in crescita netta: classifica virtuale da 8°, quarto attacco e percentuale realizzativa top (circa 14%). Tre vittorie nelle ultime quattro per il Genoa (due consecutive): insegue il tris che manca dai tempi di Ballardini (2021).

(due consecutive): insegue il tris che manca dai tempi di Ballardini (2021). L’ Udinese ha perso 4 delle ultime 6 in A (1 vittoria, 1 pari): bottino recente in calo rispetto al periodo precedente.

ha perso 4 delle ultime 6 in A (1 vittoria, 1 pari): bottino recente in calo rispetto al periodo precedente. Dal dischetto, entrambe soffrono: Genoa e Udinese sono tra le più punite per rigori contro in questa Serie A.

e sono tra le più punite per rigori contro in questa Serie A. Piazzati letali: il Genoa è tra le squadre con più gol su punizione nei top 5 campionati europei in corso.

è tra le squadre con più gol su punizione nei top 5 campionati europei in corso. Vitinha è in striscia con 2 gol di fila e 5 centri stagionali: falli subiti che generano cartellini, arma tattica da non sottovalutare.

è in striscia con 2 gol di fila e 5 centri stagionali: falli subiti che generano cartellini, arma tattica da non sottovalutare. Davis ha partecipato a un gol in ognuna delle ultime 3 trasferte (2 reti, 1 assist): incisività elevata con pochi tocchi.

Le statistiche stagionali di Genoa e Udinese

Equilibrio e fisicità: il Genoa segna 36 reti e subisce 40, con possesso medio 47.5% e 117 tiri nello specchio; l’Udinese è a 33 gol fatti e 42 subiti, possesso 45.0% e 103 tiri in porta. Pressioni simili (PPDA 11.1 per i rossoblù, 12.1 per i friulani) e impatto difensivo vicino: 7 clean sheet di squadra per il Genoa, 6 per l’Udinese.

Giocatori: capocannonieri Colombo (6) per il Genoa e Davis (9) per l’Udinese. Miglior assistman rossoblù Aaron Martin (5), tra i friulani Zaniolo (4). Più ammoniti: Malinovskyi (9) per il Genoa, Zaniolo (6) per l’Udinese. Espulsi: Leali e Norton-Cuffy 1 a testa nel Genoa, Okoye 1 per l’Udinese. Clean sheet portieri: Bijlow 3 e Leali 4; Okoye 5, Sava 1.

Genoa Udinese Partite giocate 29 29 Numero di partite vinte 8 10 Numero di partite perse 12 13 Numero di partite pareggiate 9 6 Gol totali segnati 36 33 Gol totali subiti 40 42 Percentuale possesso palla 47.5 45.0 Tiri nello specchio della porta 117 103 PPDA 11.1 12.1 Numero totale di cartellini gialli 52 54 Clean sheet 7 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Udinese? Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.45. Dove si gioca Genoa-Udinese? Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Udinese? Il signor Giuseppe Collu; assistenti Peretti e Biffi, IV Turrini, VAR Aureliano, AVAR Pezzuto.