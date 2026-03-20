Genoa-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa–Udinese si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.45, valida per la 30a giornata di Serie A. È un incrocio di centroclassifica: i rossoblù sono 13° con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 36 gol fatti, 40 subiti), i friulani 11° a quota 36 (10 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 33 gol segnati, 42 incassati). Sfida dal peso specifico notevole per la volata: il Genoa cerca continuità, l’Udinese vuole allungare.
- Probabili formazioni di Genoa-Udinese
- Gli indisponibili di Genoa-Udinese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Genoa-Udinese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Genoa e Udinese
Probabili formazioni di Genoa-Udinese
A poche ore dal via, il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2: tra i pali Bijlow, linea a tre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle corsie si va verso Ellertsson a destra e Sabelli a sinistra, in mezzo Messias, Frendrup e Baldanzi per dare equilibrio e inserimenti. Davanti, coppia mobile: Colombo potrebbe affiancare Ekuban. Out Nuredini; al momento non risultano squalificati. L’Udinese sarebbe speculare: Okoye tra i pali; dietro Kristensen, Ehizibue, Kabasele. A tutta fascia Zarraga e Kamara, con Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta in mediana. In attacco, fiducia a Zaniolo e Davis. Assenti Buksa, Zemura e Bertola; anche qui nessuno squalificato annunciato.
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- Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Colombo, Ekuban.
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- Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Ehizibue, Kabasele; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
Gli indisponibili di Genoa-Udinese
Nel Genoa assenza lunga per Nuredini, che toglie un’alternativa offensiva dalla panchina. L’Udinese arriva con qualche peso in più sulle fasce e davanti: Zemura e Buksa non ci saranno, così come Bertola in difesa. Al momento, nessuna squalifica segnalata per i due club.
- Genoa – Infortunati: Nuredini (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.
- Udinese – Infortunati: Buksa (infortunio al polpaccio), Zemura (infortunio al bicipite femorale), Bertola (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Genoa arriva da una serie positiva con colpi pesanti in casa e in trasferta; l’Udinese alterna prestazioni solide a frenate, ma resta pericolosa nelle ripartenze. Ecco l’andamento recente in campionato (ultime 5):
|Genoa
|x
|ok
|ko
|ok
|ok
|Udinese
|ko
|ko
|ok
|x
|ko
Nei 5 turni: Genoa 10 punti, Udinese 4. Dettaglio:
- Genoa
Cremonese-Genoa 0-0; Genoa-Torino 3-0; Inter-Genoa 2-0; Genoa-Roma 2-1; Verona-Genoa 0-2
- Udinese
Udinese-Sassuolo 1-2; Bologna-Udinese 1-0; Udinese-Fiorentina 3-0; Atalanta-Udinese 2-2; Udinese-Juventus 0-1
L’arbitro di Genoa-Udinese
Arbitro designato: Giuseppe Collu. Assistenti Peretti e Biffi, IV ufficiale Turrini. Al VAR Aureliano, AVAR Pezzuto. Nella Serie A 2025/26 Collu ha diretto 11 gare: 5 rigori assegnati, 45 ammonizioni, 2 espulsioni (una doppia ammonizione), media 4.3 cartellini a partita e 5.1 falli per cartellino.
Statistiche interessanti
Il momento racconta di un Genoa in fiducia contro l’Udinese: i rossoblù sono imbattuti da otto incroci di Serie A con i friulani e hanno blindato il Ferraris nelle ultime sfide interne dirette. I bianconeri faticano a colpire con regolarità contro i liguri, ma in trasferta hanno trovato di recente un Davis incisivo. Occhio ai piazzati: entrambe subiscono diversi rigori e il Genoa è tra le squadre più pericolose su punizione. Nella volata, contano equilibrio e concretezza: percentuali realizzative, disciplina e gestione delle fasce potrebbero indirizzare la serata.
- Il Genoa è imbattuto da 8 sfide di A con l’Udinese (4 vittorie, 4 pareggi) e arriva da 4 successi di fila: eguagliato quasi il filotto record contro i friulani.
- L’Udinese non ha segnato in 5 delle ultime 7 gare di A contro il Genoa, dopo 16 incroci di fila sempre a segno.
- Al Ferraris il Genoa ha tenuto la porta inviolata nelle ultime 3 con l’Udinese: mira al poker di clean sheet interni consecutivi.
- Dall’11a giornata in avanti, il Genoa sarebbe in crescita netta: classifica virtuale da 8°, quarto attacco e percentuale realizzativa top (circa 14%).
- Tre vittorie nelle ultime quattro per il Genoa (due consecutive): insegue il tris che manca dai tempi di Ballardini (2021).
- L’Udinese ha perso 4 delle ultime 6 in A (1 vittoria, 1 pari): bottino recente in calo rispetto al periodo precedente.
- Dal dischetto, entrambe soffrono: Genoa e Udinese sono tra le più punite per rigori contro in questa Serie A.
- Piazzati letali: il Genoa è tra le squadre con più gol su punizione nei top 5 campionati europei in corso.
- Vitinha è in striscia con 2 gol di fila e 5 centri stagionali: falli subiti che generano cartellini, arma tattica da non sottovalutare.
- Davis ha partecipato a un gol in ognuna delle ultime 3 trasferte (2 reti, 1 assist): incisività elevata con pochi tocchi.
Le statistiche stagionali di Genoa e Udinese
Equilibrio e fisicità: il Genoa segna 36 reti e subisce 40, con possesso medio 47.5% e 117 tiri nello specchio; l’Udinese è a 33 gol fatti e 42 subiti, possesso 45.0% e 103 tiri in porta. Pressioni simili (PPDA 11.1 per i rossoblù, 12.1 per i friulani) e impatto difensivo vicino: 7 clean sheet di squadra per il Genoa, 6 per l’Udinese.
Giocatori: capocannonieri Colombo (6) per il Genoa e Davis (9) per l’Udinese. Miglior assistman rossoblù Aaron Martin (5), tra i friulani Zaniolo (4). Più ammoniti: Malinovskyi (9) per il Genoa, Zaniolo (6) per l’Udinese. Espulsi: Leali e Norton-Cuffy 1 a testa nel Genoa, Okoye 1 per l’Udinese. Clean sheet portieri: Bijlow 3 e Leali 4; Okoye 5, Sava 1.
|Genoa
|Udinese
|Partite giocate
|29
|29
|Numero di partite vinte
|8
|10
|Numero di partite perse
|12
|13
|Numero di partite pareggiate
|9
|6
|Gol totali segnati
|36
|33
|Gol totali subiti
|40
|42
|Percentuale possesso palla
|47.5
|45.0
|Tiri nello specchio della porta
|117
|103
|PPDA
|11.1
|12.1
|Numero totale di cartellini gialli
|52
|54
|Clean sheet
|7
|6
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Udinese?
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Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.45.
- Dove si gioca Genoa-Udinese?
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Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Udinese?
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Il signor Giuseppe Collu; assistenti Peretti e Biffi, IV Turrini, VAR Aureliano, AVAR Pezzuto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.