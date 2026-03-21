Nazionale, Zaniolo manda un messaggio a Gattuso e De Rossi avverte: "Basta rompere le pa**e!"

L'attaccante dei friulani ancora decisivo nella trasferta di Genova manda un messaggio chiaro al ct. DDR chiede maggiore rispetto e si sfoga

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Proprio nel giorno delle controverse e criticate convocazioni di Gennaro Gattuso per il playoff Mondiale, il posticipo di A tra Genoa e Udinese, che ha visto trionfare i friulani di Runjaić, regala spunti interessanti e prese di posizione non banali – e come potrebbe esserlo quando a esprimersi è uno come Daniele De Rossi – in ottica nazionale.

Zaniolo decisivo a Genova

L’Udinese sbanca 0-2 il Ferraris contro il Genoa e si prende tre punti importanti, figli di una prova matura. Una prova in cui la squadra di Kosta Runjaić conferma di saper soffrire e sfruttare le occasioni grazie alla capacità di essere decisivi dei suoi attaccanti. A rompere l’equilibrio è la rete di Ekkelenkamp ottimamente imbeccato da un Nicolò Zaniolo ancora una volta decisivo e autore di una prestazione che, dopo i primi minuti probabilmente condizionati dalla pressione della mancata convocazione di Gennaro Gattuso, è andata in crescendo.

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Messaggio a Gattuso

Con il passare dei minuti, l’ex tra le altre di Roma e Atalanta ha infatti liberato la testa e ha piazzato l’assist al bacio per il compagno di squadra. Defilato sulla destra d’attacco, l’azzurro regala un cioccolatino su cui l’olandese si avventa anticipando di testa l’uscita Justin Bijlow e beffandolo per lo 0-1. Nel giorno delle convocazioni di Gattuso, la mente di molti è inevitabilmente andata all’assenza di Zaniolo nella lista.

Il numero 10 dell’Udinese, applaudito da Runjaić al termine del match, però quelle due gare sarà costretto a vedersele dalla tv, sperando che gli azzurri riescano a centrare il Mondiale per poi provare a far cambiare idea al Gattuso in queste ultime gare di una stagione assolutamente positiva e strappare LA convocazione, quella che porta in terra americana questa estate.

Lo sfogo dei tifosi sui social

Intanto, però, sui social, sono tanti i tifosi che bocciano la scelta di Gattuso. C’è chi scrive: “Zaniolo merita la nazionale no chiesa raspadori e altri che panchinari” e ancora, rispondendo a chi accusa Zaniolo di essere un giocatore poco sportivo: “Se in nazionale ci sono Barella e Bastoni non vedo perché non ci possa essere Zaniolo”, “Gattuso svegliaaaaa !!! Zaniolo è da nazionale!!!”, “Grande giocata di Zaniolo, direi ottima risposta a Gattuso…“, “Una ripensatina sulle gerarchie in nazionale?”.

De Rossi senza freni sulla nazionale

E proprio di nazionale di convocazioni ha parlato al termine della gara del Ferraris anche il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, che intervenuto ai microfoni di DAZN ha parlato con la sua proverbiale schiettezza, rivelando: “Nazionale? Ho sentito Gattuso un paio di volte nell’ultimo periodo e ho chiamato anche Bonucci. Tutta l’Italia attende questa partita da mesi e più si avvicina più cresce l’adrenalina”.

Poi, l’affondo, non lesinando provocazioni pesanti: “Spero che tutti diano un sopporto positivo e senza criticare sempre, come accaduto oggi quando è uscita la lista dei convocati. Dobbiamo portare anche solo un granellino di positività, basta rompere le palle con questa negatività! Perché noi italiani siamo bravissimi a guardare solo il negativo. Dobbiamo sostenere la nazionale. Gattuso è quello che vuole più di tutti portarla ai Mondiali”.