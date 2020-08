Genoa: ufficiale l'arrivo di Faggiano

Il Genoa ha un nuovo direttore sportivo. Dopo la salvezza conquistata in extremis, il club ligure ha annunciato l’arrivo di Daniele Faggiano.

Fresco di divorzio col Parma, prenderà il posto di Marroccu che non è stato confermato dal Grifone e con cui si è giunti alla risoluzione consensuale. “Il Genoa CFC S.p.A. comunica di aver raggiunto un’intesa per il conferimento dell’incarico di Direttore Sportivo a Daniele Faggiano. Dal Presidente Enrico Preziosi e da tutto il Club un caloroso benvenuto al neo dirigente rossoblù”.

Faggiano ha lasciato Parma dopo 4 stagioni da incorniciare, culminate in 3 promozioni consecutive dalla Serie C alla A, per iniziare l’avventura in Liguria.

OMNISPORT | 08-08-2020 18:41