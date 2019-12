La sconfitta nel derby ha messo Thiago Motta in una posizione scomoda. L'allenatore del Grifone sarebbe a rischio esonero. La sensazione è che sia obbligato a fare risultato contro l'Inter, sua ex squadra, per salvare la panchina.

Nel caso di allontanamento del tecnico, ci sarebbero già tre profili pronti a subentrare. Nello specifico, il patron Preziosi avrebbe contattato Ballardini (spesso chiamato per salvare la squadra), Lopez e Ficcadenti.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 09:26