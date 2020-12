Genoa: Vavro vicinissimo, si punta anche su Caicedo

Dopo aver quasi concluso lo sbarco in Liguria del difensore Denis Vavro, Genoa e Lazio continuano a mantenere vivo il contatto reciproco. E al ritorno in campo fissato per il 3 Gennaio, dove a Marassi andrà in scena proprio Genoa-Lazio, ci sarà l’occasione, per le due dirigenze, di parlare di un altro giocatore biancoceleste che piace ai rossoblu.

Oggetto del desiderio è Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano dei biancocelesti è ormai in rotta con Simone Inzaghi e con tutta probabilità lascerà la Capitale già nelle prossime settimane. Ad accoglierlo a braccia aperte ci penserebbe il Genoa che già in estate mise senza fortuna il suo nome nell’elenco dei giocatori desiderati e che ora potrebbe ripensare al 32enne in caso di cessione di Gianluca Scamacca.

Ottimi rapporti si, ma niente sconti, questa la filosofia di Lotito che per Caicedo chiede dai 5 agli 8 milioni…una cifra per ora considerata troppo alta dalla dirigenza genoana.

OMNISPORT | 30-12-2020 11:47