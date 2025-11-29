Genoa-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa-Verona di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità.

Genoa e Verona si sfidano sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la 13a giornata di Serie A: uno scontro salvezza ad alta tensione. Il Genoa è 18° con 8 punti in 12 gare (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte; 11 gol fatti, 19 subiti), il Verona è 20° a quota 6 (6 pareggi, 6 sconfitte; 7 gol segnati, 18 incassati). Numeri che raccontano fragilità offensive e margini sottili: al Ferraris punti pesantissimi in palio.

Probabili formazioni di Genoa-Verona

Il Genoa di De Rossi dovrebbe ripartire dal 3-5-2: senza lo squalificato Norton-Cuffy, spazio a Sabelli o conferma per Ellertsson largo a destra, con Martin a sinistra. In mezzo regia di Frendrup, con Malinovskyi e Thorsby a cucire; in avanti coppia Colombo–Vitinha. Out per acciacchi Messias e Cuenca. Il Verona di Zanetti, orfano di diversi centrocampisti, potrebbe confermare il 3-5-2: linea dura con Bella-Kotchap, Nelsson e Frese; quinti Belghali e Bradaric, nel cuore del gioco ballottaggi tra Bernede, Al Musrati e Gagliardini. Davanti, fiducia a Giovane e Orban, con Sarr possibile opzione a gara in corso.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Gli indisponibili di Genoa-Verona

Assenze pesanti soprattutto in mediana per il Verona, che perde qualità e corsa. Il Genoa rinuncia a fantasia e strappi sulle corsie, mentre paga anche una squalifica importante sulla destra. Rotazioni quasi obbligate per entrambi, con le panchine pronte a incidere nell’ultima mezz’ora: l’equilibrio potrebbe essere deciso dai dettagli.

Genoa – Infortunati: Messias (infortunio muscolare), Cuenca (infortunio muscolare). Squalificati: Norton-Cuffy (squalifica per cartellino rosso).

– Infortunati: (infortunio muscolare), (infortunio muscolare). Squalificati: (squalifica per cartellino rosso). Verona – Infortunati: Akpa Akpro (infortunio alla gamba), Kastanos (contusione), Serdar (infortunio al ginocchio), Suslov (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Genoa altalenante ma capace di restare in gara, con due pari pesanti e un colpo esterno a Sassuolo nelle ultime uscite. Verona in difficoltà di continuità: pareggi che tengono viva la classifica, ma i ko con dirette concorrenti pesano. L’inerzia pende leggermente verso i rossoblù, ma sarà una partita a punteggio basso.

Genoa ko ko ok x x Verona x ko ko x ko

Genoa

Torino-Genoa 2-1; Genoa-Cremonese 0-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3.

Verona

Verona-Cagliari 2-2; Como-Verona 3-1; Verona-Inter 1-2; Lecce-Verona 0-0; Verona-Parma 1-2.

L’arbitro di Genoa-Verona

Designato Michael Fabbri di Ravenna. Nella Serie A 2025/26 ha diretto 2 gare, con una media di 5,0 ammonizioni a partita (10 gialli), 0 espulsioni e nessun rigore fischiato. Dirige una terna esperta al VAR.

Arbitro : Fabbri

: Fabbri Assistenti : Lo Cicero – Politi

: Lo Cicero – Politi IV : Bonacina

: Bonacina VAR : Mazzoleni

: Mazzoleni AVAR: Maggioni

Informazioni interessanti

Equilibrio e nervi saldi: Genoa e Verona arrivano al Ferraris con numeri vicini e bisogni opposti. Gli scaligeri hanno spesso protetto la propria area nelle ultime trasferte, mentre il Genoa fatica a trasformare il possesso in reti, perdendo troppi punti da vantaggio. La storia recente dice parità: tre successi a testa e tanti clean sheet negli ultimi incroci. Occhio alle palle inattive e alle ripartenze verticali del Verona, ma anche alla spinta sulle corsie dei rossoblù. Tra i protagonisti possibili, spiccano due simboli: Ostigard, difensore con il vizio del gol, e Giovane, che ha messo lo zampino nella maggior parte delle reti gialloblù. Partita che potrebbe sbloccarsi su un episodio, con i portieri Leali e Montipò pronti a recitare un ruolo chiave.

Negli ultimi 10 confronti tra Genoa e Verona regna l’equilibrio: 3 vittorie per parte e 4 pareggi, con 4 clean sheet a testa.

e regna l’equilibrio: 3 vittorie per parte e 4 pareggi, con 4 clean sheet a testa. Lo scorso campionato il Verona ha chiuso senza gol subiti entrambe le sfide: potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila contro il Grifone.

ha chiuso senza gol subiti entrambe le sfide: potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila contro il Grifone. Gli scaligeri hanno vinto al Ferraris il 1° settembre 2024 (0-2): mai due successi esterni consecutivi col Genoa in A, occasione storica.

in A, occasione storica. Il Genoa arriva da due pareggi di fila: può centrare una serie di tre come non accadeva dai tempi di Gilardino nel 2023/24.

arriva da due pareggi di fila: può centrare una serie di tre come non accadeva dai tempi di Gilardino nel 2023/24. Rossoblù senza vittorie interne da nove gare di A: peggio fa solo il Verona per striscia aperta di match casalinghi senza successi.

per striscia aperta di match casalinghi senza successi. In trasferta il Verona ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre: mira al bis di clean sheet esterni come nel 2020 targato Juric.

ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre: mira al bis di clean sheet esterni come nel 2020 targato Juric. Record di attacchi verticali per il Verona (26) contro il fanalino Genoa (6): però i gol nati così sono pochissimi per entrambe.

(26) contro il fanalino (6): però i gol nati così sono pochissimi per entrambe. Nessuno ha perso più punti da vantaggio del Genoa (13) nei top 5 campionati: tema-gestione cruciale per De Rossi.

(13) nei top 5 campionati: tema-gestione cruciale per De Rossi. Ostigard a segno da tre gare: può eguagliare un primato raro per un difensore nell’era dei tre punti.

a segno da tre gare: può eguagliare un primato raro per un difensore nell’era dei tre punti. Giovane ha preso parte al 71% dei gol gialloblù: fari puntati su di lui tra linee e ripartenze.

Le statistiche stagionali di Genoa e Verona

Possesso più alto per il Genoa (48,2%) rispetto al Verona (39,5%), ma precisione al tiro superiore degli scaligeri (50,45% vs 45,37%). I rossoblù tirano meno nello specchio (49) del Verona (56), che però segna poco (7 reti complessive). Disciplina simile (31-32 gialli) e indice di pressione ravvicinato (PPDA 10,9 vs 11,7). In porta, clean sheet: Leali 2, Montipò 3.

Giocatori: nel Genoa spicca Ostigard (3 gol), creatività da Martin (2 assist) e pericolosità di Malinovskyi sui piazzati (1 gol, 11 key pass). Più ammonito: Malinovskyi (5); rosso: Norton-Cuffy (1). Nel Verona guida Giovane (2 gol, 3 assist), con Orban (2 gol) e inserimenti di Serdar (2 gol). Più ammoniti: Gagliardini, Belghali (4). Clean sheet: Montipò 3.

Genoa Verona Partite giocate 12 12 Vittorie 1 0 Pareggi 5 6 Sconfitte 6 6 Gol fatti 11 7 Gol subiti 19 18 Possesso palla (%) 48,2 39,5 Tiri nello specchio 49 56 Precisione al tiro (%) 45,37 50,45 Cartellini gialli 31 32 Clean sheet 2 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Genoa-Verona? Genoa-Verona si gioca sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Genoa-Verona? La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l’arbitro di Genoa-Verona? L’arbitro è Michael Fabbri; assistenti Lo Cicero e Politi; IV uomo Bonacina; VAR Mazzoleni; AVAR Maggioni.