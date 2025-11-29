Genoa-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Genoa e Verona si sfidano sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la 13a giornata di Serie A: uno scontro salvezza ad alta tensione. Il Genoa è 18° con 8 punti in 12 gare (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte; 11 gol fatti, 19 subiti), il Verona è 20° a quota 6 (6 pareggi, 6 sconfitte; 7 gol segnati, 18 incassati). Numeri che raccontano fragilità offensive e margini sottili: al Ferraris punti pesantissimi in palio.
- Probabili formazioni di Genoa-Verona
- Gli indisponibili di Genoa-Verona
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Genoa-Verona
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Genoa e Verona
Probabili formazioni di Genoa-Verona
Il Genoa di De Rossi dovrebbe ripartire dal 3-5-2: senza lo squalificato Norton-Cuffy, spazio a Sabelli o conferma per Ellertsson largo a destra, con Martin a sinistra. In mezzo regia di Frendrup, con Malinovskyi e Thorsby a cucire; in avanti coppia Colombo–Vitinha. Out per acciacchi Messias e Cuenca. Il Verona di Zanetti, orfano di diversi centrocampisti, potrebbe confermare il 3-5-2: linea dura con Bella-Kotchap, Nelsson e Frese; quinti Belghali e Bradaric, nel cuore del gioco ballottaggi tra Bernede, Al Musrati e Gagliardini. Davanti, fiducia a Giovane e Orban, con Sarr possibile opzione a gara in corso.
- Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.
- Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Gli indisponibili di Genoa-Verona
Assenze pesanti soprattutto in mediana per il Verona, che perde qualità e corsa. Il Genoa rinuncia a fantasia e strappi sulle corsie, mentre paga anche una squalifica importante sulla destra. Rotazioni quasi obbligate per entrambi, con le panchine pronte a incidere nell’ultima mezz’ora: l’equilibrio potrebbe essere deciso dai dettagli.
- Genoa – Infortunati: Messias (infortunio muscolare), Cuenca (infortunio muscolare). Squalificati: Norton-Cuffy (squalifica per cartellino rosso).
- Verona – Infortunati: Akpa Akpro (infortunio alla gamba), Kastanos (contusione), Serdar (infortunio al ginocchio), Suslov (rottura del legamento crociato). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Genoa altalenante ma capace di restare in gara, con due pari pesanti e un colpo esterno a Sassuolo nelle ultime uscite. Verona in difficoltà di continuità: pareggi che tengono viva la classifica, ma i ko con dirette concorrenti pesano. L’inerzia pende leggermente verso i rossoblù, ma sarà una partita a punteggio basso.
|Genoa
|ko
|ko
|ok
|x
|x
|Verona
|x
|ko
|ko
|x
|ko
- Genoa
Torino-Genoa 2-1; Genoa-Cremonese 0-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Genoa-Fiorentina 2-2; Cagliari-Genoa 3-3.
- Verona
Verona-Cagliari 2-2; Como-Verona 3-1; Verona-Inter 1-2; Lecce-Verona 0-0; Verona-Parma 1-2.
L’arbitro di Genoa-Verona
Designato Michael Fabbri di Ravenna. Nella Serie A 2025/26 ha diretto 2 gare, con una media di 5,0 ammonizioni a partita (10 gialli), 0 espulsioni e nessun rigore fischiato. Dirige una terna esperta al VAR.
- Arbitro: Fabbri
- Assistenti: Lo Cicero – Politi
- IV: Bonacina
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Maggioni
Informazioni interessanti
Equilibrio e nervi saldi: Genoa e Verona arrivano al Ferraris con numeri vicini e bisogni opposti. Gli scaligeri hanno spesso protetto la propria area nelle ultime trasferte, mentre il Genoa fatica a trasformare il possesso in reti, perdendo troppi punti da vantaggio. La storia recente dice parità: tre successi a testa e tanti clean sheet negli ultimi incroci. Occhio alle palle inattive e alle ripartenze verticali del Verona, ma anche alla spinta sulle corsie dei rossoblù. Tra i protagonisti possibili, spiccano due simboli: Ostigard, difensore con il vizio del gol, e Giovane, che ha messo lo zampino nella maggior parte delle reti gialloblù. Partita che potrebbe sbloccarsi su un episodio, con i portieri Leali e Montipò pronti a recitare un ruolo chiave.
- Negli ultimi 10 confronti tra Genoa e Verona regna l’equilibrio: 3 vittorie per parte e 4 pareggi, con 4 clean sheet a testa.
- Lo scorso campionato il Verona ha chiuso senza gol subiti entrambe le sfide: potrebbe arrivare a tre clean sheet di fila contro il Grifone.
- Gli scaligeri hanno vinto al Ferraris il 1° settembre 2024 (0-2): mai due successi esterni consecutivi col Genoa in A, occasione storica.
- Il Genoa arriva da due pareggi di fila: può centrare una serie di tre come non accadeva dai tempi di Gilardino nel 2023/24.
- Rossoblù senza vittorie interne da nove gare di A: peggio fa solo il Verona per striscia aperta di match casalinghi senza successi.
- In trasferta il Verona ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre: mira al bis di clean sheet esterni come nel 2020 targato Juric.
- Record di attacchi verticali per il Verona (26) contro il fanalino Genoa (6): però i gol nati così sono pochissimi per entrambe.
- Nessuno ha perso più punti da vantaggio del Genoa (13) nei top 5 campionati: tema-gestione cruciale per De Rossi.
- Ostigard a segno da tre gare: può eguagliare un primato raro per un difensore nell’era dei tre punti.
- Giovane ha preso parte al 71% dei gol gialloblù: fari puntati su di lui tra linee e ripartenze.
Le statistiche stagionali di Genoa e Verona
Possesso più alto per il Genoa (48,2%) rispetto al Verona (39,5%), ma precisione al tiro superiore degli scaligeri (50,45% vs 45,37%). I rossoblù tirano meno nello specchio (49) del Verona (56), che però segna poco (7 reti complessive). Disciplina simile (31-32 gialli) e indice di pressione ravvicinato (PPDA 10,9 vs 11,7). In porta, clean sheet: Leali 2, Montipò 3.
Giocatori: nel Genoa spicca Ostigard (3 gol), creatività da Martin (2 assist) e pericolosità di Malinovskyi sui piazzati (1 gol, 11 key pass). Più ammonito: Malinovskyi (5); rosso: Norton-Cuffy (1). Nel Verona guida Giovane (2 gol, 3 assist), con Orban (2 gol) e inserimenti di Serdar (2 gol). Più ammoniti: Gagliardini, Belghali (4). Clean sheet: Montipò 3.
|Genoa
|Verona
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|5
|6
|Sconfitte
|6
|6
|Gol fatti
|11
|7
|Gol subiti
|19
|18
|Possesso palla (%)
|48,2
|39,5
|Tiri nello specchio
|49
|56
|Precisione al tiro (%)
|45,37
|50,45
|Cartellini gialli
|31
|32
|Clean sheet
|2
|3
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Genoa-Verona?
-
Genoa-Verona si gioca sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Genoa-Verona?
-
La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l’arbitro di Genoa-Verona?
-
L’arbitro è Michael Fabbri; assistenti Lo Cicero e Politi; IV uomo Bonacina; VAR Mazzoleni; AVAR Maggioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.