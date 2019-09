Gentile resta in attesa dopo la fumata nera

Alessandro Gentile resta in attesa della chiamata giusta. Il campano, che nell’ultima stagione ha giocato in Spagna nell’Estudiantes ed è reduce dal campionato del mondo, era stato accostato prima alla Dinamo Sassari e poi, con maggiore insistenza, alla Virtus Bologna, di cui aveva già peraltro portato i colori: con i felsinei, però, non è arrivata la quadratura del cerchio.

A inizio maggio l’ex giocatore dell’Olimpia Milano ha deciso di legarsi alla BDA Sports dopo la separazione dal suo storico agente Riccardo Sbezzi.

SPORTAL.IT | 18-09-2019 13:54