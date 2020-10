Geoghegan Hart: "Ganna mi presti le gambe?"

Tao Geoghan Hart potrebbe essere il primo ciclista della storia a vincere il Giro d’Italia senza mai indossare la maglia rosa: la cronometro di Milano sarà decisiva, il suo avversario è Jai Hindlay, con cui si è scontrato nella giornata di venerdì e ha il suo stesso tempo in classifica generale.

“La morale di tutto questo – spiega alla Gazzetta dello Sport – ? Bisogna credere che davvero tutto nella vita è possibile. Non avrei mai pensato di essere in questa posizione ora. Né a Palermo. Né durante la corsa. Non so però come andrà a finire. È evidente che le premesse erano diverse, avrei dovuto lavorare per Geraint Thomas, ma poi le cose sono cambiate. La crono di oggi? Vorrei che Ganna smontasse le sue gambe e le mettesse sul mio corpo per un giorno”, è la scherzosa richiesta al suo compagno di squadra.

OMNISPORT | 25-10-2020 11:58