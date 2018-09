George Weah è tornato a giocare

Nessuno si aspettava che George Weah rimettesse gli scarpini e tornasse a giocare ma l'ex fuoriclasse del Milan ha stupito tutti.

L'attuale presidente della Liberia è sceso in campo con la fascia da capitano durante l'amichevole tra Liberia e Nigeria, organizzata per celebrare il ritiro ufficiale della maglia numero 14 che Weah ha indossato in Nazionale.

L'ex campione ha giocato per 79 minuti nell'amichevole di Monrova ma la Nigeria è riuscita a vincere per due a uno, grazie alle reti di Simeon Nwankwo ed Henry Onyekuru. Per i padroni di casa è andato a segno Kpah Sherman su rigore.

Weah è arrivato al Milan nel 1995 e nella gara d'esordio, contro il Padova, ha messo a segno un gol e un assist per Baresi. Nel dicembre dello stesso anno gli venne conferito il Pallone d'Oro, nel primo anno in cui il premio veniva assegnato con l'allargamento delle barriere europee e laureandosi quindi primo giocatore non europeo a vincere il trofeo.

Nel 1996 l'attaccante segnò forse il gol più bello della sua carriera: alla prima giornata di campionato contro il Verona, Weah recuperò palla nella propria area e si involò verso la porta avversaria. Dopo aver percorso novanta metri e superato tre avversari, depositò il pallone nella rete.

Dopo l'esperienza in Italia andò prima in prestito gratuito al Chelsea, poi al Manchester City. Dopo la parentesi in Premier League, fece ritorno in Francia, al Marsiglia, prima di passare all'Al Jazira (dove segnò 13 reti in 8 gare) e ritirarsi nel 2002.

Con la maglia della Nazionale, indossata dal 1987 al 2002, collezionò 59 presenze e 16 gol, conquistando due Coppe d'Africa (1996 e 2002).

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Weah è diventato una figura politica nel suo Paese, diventando prima Senatore della Contea di Montserrado e poi Presidente della Liberia il 22 gennaio 2018.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 11:05