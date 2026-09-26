Georgia: Kvaratskhelia flop, altro che Pallone d'oro, rigore sbagliato, sconfitta al 99' e fallisce il duo con Kvernadze del Frosinone

L'ex Napoli incappa in una serata no in Nations League contro l'Irlanda del Nord e chiede scusa ai tifosi, polemiche perché i penalty di solito li calcia Mikautadze

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’hanno vista in pochi perchè il match di Nations League tra Georgia e Irlanda del Nord si è giocato ufficialmente a porte chiuse a Tiblisi, a causa di una sanzione comminata dalla UEFA alla federazione georgiana per via di intemperanze dei tifosi avvenute l’anno precedente, anche se, lo stadio non era completamente vuoto per due eccezioni regolamentari:i 6000 bambini delle scuole calcio e ragazzi under 14 invitati per cantare l’inno e la deroga per 60 tifosi ospiti che hanno ottenuto il permesso speciale di assistere all’incontro poiché avevano già acquistato voli e alloggio prima che la sanzione delle porte chiuse venisse ufficialmente comunicata, ma la prestazione dell’idolo di casa e candidato al Pallone d’oro Kvaratskhelia è stata assai deludente. L’asso del Psg ha anche sbagliato un rigore e per la Georgia è arrivata anche la beffa al 99′ con un gol da Shea Charles del Fulham che ha regalato il successo per 1-0 agli irlandesi.

Kvara più Kvernadze non funziona

Il tecnico della Georgia, Willy Sagnol, ha provato un attacco a due frecce con Kvara da un lato e il talento del Frosinone Kvernadze dall’altro ma senza ottenere grandi risulati. Avrebbe potuto sbloccare il match l’ex Napoli al 65′, quando l’arbitro ha concesso un rigore dubbio alla Georgia: Kvara si è avvicinato e ha calciato dritto al centro, basso e senza potenza, vedendo il suo tentativo parato da Pierce Charles, il portiere nordirlandese.

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Kvara si scusa

Deluso il capitano georgiano a fine gara: “Certo, non possiamo valutare positivamente la partita di oggi, ma non è assolutamente il momento di chiudere gli occhi. Avevamo iniziato la scorsa Nations League con due vittorie, ma alla fine non siamo riusciti a concludere come avremmo voluto. Forse possiamo sfruttare meglio questa esperienza. Cerchiamo di capire quali sono i nostri punti deboli, analizziamoli e concentriamoci sulla prossima partita per vincere. Inoltre, i tifosi saranno dalla nostra parte nella partita contro l’Ucraina e, probabilmente, sarà una delle partite più importanti del girone. Dobbiamo assolutamente vincere.

Ci assumiamo la piena responsabilità della sconfitta odierna. Non siamo riusciti a giocare come volevamo. Abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Personalmente, non ho segnato il rigore e per questo chiedo scusa ai tifosi georgiani. Queste cose succedono, è il calcio, ma cercherò di correggere questo errore nella prossima partita. Vorrei ringraziare i tifosi, hanno creato un’atmosfera fantastica. Ho provato un’emozione fortissima per la prima volta durante l’inno nazionale. Purtroppo non siamo riusciti a regalare loro una giornata felice e spero che nella prossima partita riusciremo a sistemare tutto e che questa volta tornino a casa contenti”.

Le parole dei due ct

Polemico nonostante il successo il ct dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill: “Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra e soprattutto della loro disciplina. Non abbiamo concesso a Kvaratskhelia spazio e occasioni per sfruttarle, penso che la vittoria fosse meritata.Non sono soddisfatto dell’arbitraggio: non è stato concesso un rigore e poi c’è stato un altro episodio controverso in cui il rigore è stato assegnato in modo errato. L’ho anche fatto presente all’arbitro dopo la partita”.

Dall’altra parte la delusione di Willy Sagnol: “Khvicha era troppo basso e non siamo riusciti a impostare azioni offensive veloci. Se avessimo sfruttato le nostre occasioni, sarebbe stata tutta un’altra storia. Purtroppo Kvaratskhelia non è riuscita a concretizzare il rigore e ci sono stati anche altri momenti. Dobbiamo accettare questa realtà, si può sempre giocare meglio. Abbiamo avuto qualche problema, tutti e tre i difensori centrali hanno avuto problemi muscolari, il che è raro. Le sostituzioni forzate in difesa ci hanno privato di risorse in attacco. Tutti commettono errori, e probabilmente non faccio eccezione. Perchè il rigore non l’ha tirato Mikautadze come sempre? La questione è stata risolta in modo tale che chiunque si sentisse più a suo agio avrebbe centrato il bersaglio”.