Georgia-Turchia, moviola: il Var Di Bello ne combina di tutti i colori, Massa prende di mira Yildiz e Calhanoglu

La prova dell’arbitro Massa nella gara di qualificazioni Mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ha espulso un giocatore turco

Quaranta anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Georgia-Turchia, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Vediamo come se l’è cavata ieri al Boris Paichadze National Stadium di Tbilisi.

I precedenti tra le due squadre

Nei sei precedenti una sola vittoria dei georgiani, un pari e 4 successi turchi.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistent Meli e Alassio con Marcenaro IV uomo, Di Bello al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Yüksek, Lochoshvili, Kakabadze, Yildiz, Mikautadze, Calhanogu Espulsi al 70′ Yilmiz.

Georgia-Turchia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 21′, è per Yüksek autore di un intervento duro. Due ammoniti in un minuto per la Georgia, al 19′ tocca a Lochoshvili e 60 secondi dopo a Kakabadze. Al 41′ Aktürkoglu segna il gol del 2-0: c’è un check del Var che alla fine dà il via libera, rete regolare. Il Var interviene anche al 63′ sul gol di Davitashvili ma anche in questo caso non modifica la decisione dell’arbitro.

Al 69′ ancora Var protagonista: intervento falloso di Barış Alper Yılmaz (Turchia) su Kochorashvili (Georgia), l’arbitro viene chiamato all’on field review ed espelle Yilmaz. Al 73′ giallo per lo juventino Yildiz. Gara sempre più nervosa, al 90′ giallo per Mikautadze. Al 98′ arriva il gol del 2-3 di Kvara e al 100′ viene ammonito anche Calhanoglu. Dopo 12′ di recupero la Turchia vince per 3-2.