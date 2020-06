Georgina, messaggio a Cristiano Ronaldo complice la Versilia

Georgina Rodriguez ha manifestato una sensibilità indubbia, nel mentre di questa pandemia, capace di tradursi in concreto supporto nei confronti delle strutture e del personale medico portoghesi e spagnoli oltre che italiani impegnate nell’emergenza coronavirus.

Al pari di Cristiano, ha speso la sua immagine per finalità benefiche e per ribadire uno stile che è quello di CR7. Sanremo 2020 l’ha resa popolare, offrendole un palco per lei inedito e importante che le ha fruttato notorietà e un ruolo da protagonista, al di là della dimensione di influencer conquistata su Instagram e in qualità di socia delle attività collaterali del campione della Juventus.

Così anche questa gita in Versilia con il suo Ronaldo, in serenità, diventa uno spazio di leggerezza e di impegno per entrambi.

Cristiano Ronaldo e Georgina in Versilia

La coppia si è concessa un’uscita in barca al largo di Viareggio per poi rilassarsi in un lussuoso hotel di Forte dei Marmi. Il campione e Georgina hanno manifestato un certo interesse per le imbarcazioni in vendita o a noleggio. Un vezzo per quanti si sono concessi una giornata al mare dopo la ripresa degli impegni con la Juventus di Cristiano e il rientro a Torino.

CR7 verso Juventus-Lecce

Dalla sua, Georgina è tonata ai suoi impegni professionali e questa parentesi le ha permesso di mostrare su Instagram una intesa perfetta e ancora una volta la cura e l’attenzione per la famiglia che la compagna di Ronaldo continua a ribadire.

La gita ha previsto, oltre alla Versilia, una puntata nelle vicine Cinque Terre, in Liguria, con cena a bordo e rientro al Forte. Una dolce parentesi, in vista del prossimo appuntamento calcistico, in calendario, contro il Lecce a Torino.

VIRGILIO SPORT | 25-06-2020 14:32