Georgina tace, a difendere Ronaldo è la sorella: Merita rispetto

Tiene ancora banco il rosso che ha macchiato la prima in Champions con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo. Mentre il club bianconero studia la strategia di difesa per evitare stangate (si punta a un solo turno di stop), e mentre tacciono sia il giocatore che la compagna Georgina, a prendere le difese del Pallone d’oro è la sorella del giocatore, Katia Aveiro.

La donna non è nuova a prese di posizione sul celebre fratello. Già a caldo aveva sottolineato come la decisione presa dall’arbitro a Valencia fosse una vera e propria vergogna ed oggi è tornata sull’argomento su Instagram lanciandosi in un’accorata difesa: : “Ci sono cose che non capirò mai!!! È anormale per me difendere ciò in cui credo? MIO FRATELLO????. Fa male l’ingiustizia, fa male che comprometta un professionista, un uomo che rispetta il calcio come pochi, è vergognoso chiedermi di non difenderlo. Lo difenderò fino alla fine dei miei giorni. Mi dispiace se qualcuno si sente offeso, ma io sento il suo dolore mio, il mio guerriero, il mio esempio come fratello, figlio, padre e amico… sei un professionista dell’altro mondo e nessuno distruggerà questa cosa… Firmato la sorella più orgogliosa del mondo”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 10:18