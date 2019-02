Gerasimenko: a Cantù non ne possono più

"La nostra storia deve continuare, è ora di vendere!": il messaggio, attraverso l'apposizione di uno striscione, è stato mandato dagli 'Eagles', la frangia più calda del tifo canturino, al proprietario, il russo Dmitry Gerasimenko.

La squadra, presa in mano da Nicola Brienza dopo la fuga in Russia di Evgeny Pashutin, sta attraversando un momento ottimo dal punto di vista dei risultati (con Cremona è arrivato il quinto successo in sei partite) ma dopo la sirena torna l'inquietudine dei giocatori, in particolare dei numerosi stranieri, compreso il capitano Udanoh.

Si attendono buone notizie: c'è in particolare una cordata americana che sta spingendo.

SPORTAL.IT | 04-02-2019 13:10