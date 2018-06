Germania al palo, il Messico fa l'impresa

Dopo qualche risultato a sorpresa, ma poco gioco davvero di qualità, il Mondiale 2018 consacra la prima squadra-spettacolo. Si tratta del Messico, che confeziona il risultato della vita superando la Germania nella gara inaugurale del gruppo E che comprende anche Corea del Sud e Svezia. A Mosca i campioni del mondo in carica cadono nella gara inaugurale del Mondiale dopo 36 anni ed è un ko che più che mettere in pericolo la qualificazione solleva parecchi dubbi sul reale valore della squadra di Löw, parsa scarica nei giocatori simbolo, a corto di idee e drammaticamente impreparata a livello tattico. Di contro il Messico fa il figurone grazie a un primo tempo di rara intensità e qualità. La ricetta della squadra di Osorio è semplice: pressing asfissiante e ripartenze che tagliano a fette una Germania letteralmente spaccata in due, abbandonata dall’inesistente diga a centrocampo formata da Khedira e Kroos e spuntata davanti.

Così nasce il gol partita, segnato al 37’ al termine di una classica azione da playstation che vede la 'Tricolor' andare in porta con tre passaggi, l’ultimo è di Hernandez per Lozano che salta Kimmich e chiude alle spalle di Neuer. Ma prima e dopo nel primo tempo il Messico aveva bivaccato nelle praterie concesse dalla Germania, graziata dalle imprecisioni di Hernandez e Layun. Dopo il gol subito però i tedeschi tirano fuori almeno il carattere e dopo una traversa di Kroos nel finale di primo tempo la ripresa si trasforma in un assedio della squadra di Low, complice il crollo fisico di un Messico che per uno strano mix tra stanchezza e paura abbassa drasticamente il baricentro non riuscendo neppure a ripartire. Le occasioni allora arrivano in serie, più però come frutto della disperazione che del gioco della Germania, imprecisa con Kroos e Kimmich, anche sfortunata nel palo di Brandt nel finale e nelle tante parate di Ochoa oltre che nei tanti salvataggi sulla linea e dintorni dei messicani.

