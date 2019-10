Germania-Argentina 2-2, non incide Dybala

L'amichevole di lusso tra Germania e Argentina è terminata in parità (2-2). Doppio vantaggio tedesco con le reti di Gnabry e Harvetz. L'Albiceleste reagisce e, nella ripresa, pareggia con Alario e Ocampos (in rete all'85').

Tanti italiani in campo. Emre Can ha convinto nel ruolo di difensore. Ottime risposte anche per De Paul. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha faticato. Non ha convinto l'attaccante della Juventus Dybala, sostituito dopo circa un'ora di gioco.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 07:13