Germania cinica, la Cina va ko

La Germania senza brillare non ha sbagliato la gara d'esordio ai Mondiali femminili in Francia. La squadra allenata da Martina Voss-Tecklenburg ha battuto per 1-0 la Cina al termine di una partita più difficile del previsto.

Le teutoniche hanno fatto il match ma le occasioni più pericolose sono state inizialmente delle cinesi, che hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni. Nella ripresa la Germania è passata al 66' grazie a un tiro dal limite dell'area di Giulia Gwinn sugli sviluppi di un corner. Le tedesche hanno preso così il comando del girone B, in attesa della partita tra Spagna e Sudafrica.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 17:33